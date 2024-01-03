Единую цифровую платформу для библиотек запустят в Казахстане

В Казахстане в 2024 году в пилотном режиме запустят цифровую платформу для библиотек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Более 11 тысяч казахстанских библиотек на сегодня используют разные информационные системы и каталоги. Для упорядочения книжного фонда страны разрабатывается единая автоматизированная платформа. Благодаря ей читатели смогут легко найти нужную им книгу или же ее электронную версию. Будут внедрены и единые электронные читательские билеты с доступом во все библиотеки РК. Зарегистрироваться и получить такой билет пользователи смогут через портал электронного правительства", - сообщили в Правительстве.

На платформе также предусмотрена функция онлайн пополнения книжного фонда. Воспользоваться ею смогут и издательства: вышедшие в свет новые произведения будут загружаться в систему с доступом по платной подписке. Таким образом, планируется защищать интересы частных издательств и авторов.

"Мы встречались с издателями страны и объяснили порядок размещения книг. Они согласились на предложенные условия", — сообщил вице-министр культуры и информации Арман Жудебаев.

Отмечено, что в пилотном режиме платформу планируется запустить уже в 2024 году. В первую очередь она заработает на базе крупных библиотек.