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Единую цифровую платформу для библиотек запустят в Казахстане

Сегодня, 15:09
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primeminister.kz Сегодня, 15:09
Сегодня, 15:09
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Фото: primeminister.kz

В Казахстане в 2024 году в пилотном режиме запустят цифровую платформу для библиотек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Более 11 тысяч казахстанских библиотек на сегодня используют разные информационные системы и каталоги. Для упорядочения книжного фонда страны разрабатывается единая автоматизированная платформа. Благодаря ей читатели смогут легко найти нужную им книгу или же ее электронную версию.

Будут внедрены и единые электронные читательские билеты с доступом во все библиотеки РК. Зарегистрироваться и получить такой билет пользователи смогут через портал электронного правительства", - сообщили в Правительстве.

На платформе также предусмотрена функция онлайн пополнения книжного фонда. Воспользоваться ею смогут и издательства: вышедшие в свет новые произведения будут загружаться в систему с доступом по платной подписке. Таким образом, планируется защищать интересы частных издательств и авторов.

"Мы встречались с издателями страны и объяснили порядок размещения книг. Они согласились на предложенные условия", — сообщил вице-министр культуры и информации Арман Жудебаев.

Отмечено, что в пилотном режиме платформу планируется запустить уже в 2024 году. В первую очередь она заработает на базе крупных библиотек.

"Цифровая платформа создается для обеспечения доступности гражданам всего книжного фонда страны. Поэтому в первую очередь переход на электронный вариант будут осуществлять 10 крупных библиотек. А остальные должны провести сверку. При полном соответствии книжного фонда библиотекам остается только адаптировать программы поиска для читателей", — отметила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова.

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