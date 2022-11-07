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Джеймс Гиффен, замешанный в деле по “Казахгейту”, скончался в возрасте 81 года
“Он был де-факто послом Вашингтона в Казахстане” - писал Роберт Бэр, бывший сотрудник ЦРУ в своей книге.
Джеймс Гиффен - американский бизнесмен, оказавшийся втянутым в одно из крупнейших дел о международном взяточничестве в истории США. Он умер 29 октября 2022 г. в Манхэттене, ему был 81 год. Его сын Дэвид сказал, что причиной стал рак, передает BaigeNews.kz со ссылкой на nytimes.com
Правительство обвинило его в переводе взяток в размере 78 млн. долл. США в Казахстан, но закрыло дело после того, как судья решил, что он действовал с одобрения ЦРУ.
На момент ареста в марте 2003 г. Дж.Гиффен был одним из американцев с самыми большими связями, работавших в бывшем Советском Союзе. Его коммерческий банк "Меркатор" был важнейшим посредником между западными энергетическими компаниями, стремившимися разрабатывать обширные, в основном неосвоенные нефтяные месторождения Казахстана.
Скандал стал известен как "Казахгейт", и в то время это было самое крупное дело, когда-либо возбуждавшееся в соответствии с Законом о коррупции за рубежом, согласно которому подкуп иностранных правительств или компаний является незаконным. Адвокаты Дж.Гиффена утверждали, что все, что он делал, происходило с молчаливого одобрения правительства США, если не по прямому указанию. На начальном этапе судебного процесса адвокаты обратились в ЦРУ и другие агентства за документами, подтверждающими их заявления, но они неоднократно получали отказ.
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