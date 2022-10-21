Дворец школьников, ипподром и парк культуры открыли ко Дню Республики в Кызылординской области

Фото: Фото акимата Кызылординской области

День Республики масштабно отмечается в Кызылординской области. В канун праздника состоялось открытие сразу нескольких социальных объектов в регионе.

В эксплуатацию ввели дворец школьников, школу искусств, ипподром, парк культуры и отдыха, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Сегодня ученики Жалагашского района искренне радуются. Для них открылся дворец школьников рассчитанный на 200 мест. Социальный объект был построен в рамках программы "Ауыл – ел бесігі". Из республиканского бюджета на его строительство выделено 431,5 миллионов тенге. Теперь учащиеся района могут посещать около 20 кружков и секций абсолютно бесплатно. Во дворце созданы все условия для разностороннего развития подрастающего поколения, заверили чиновники.

"Открытие нового дворца школьников – долгожданное событие для наших детей. Сейчас здесь работает около 20 кружков и секций. Имеется зал хореографии, домбры, студия ИЗО, мастерская для юных ремесленников, робототехника и много другое. Также ученики могут подтянуть свои знания по изучению иностранных языков. Есть спортивные секции. С детьми работают высококвалифицированные преподаватели. В будущем планируем открыть новые кружки", - отметила директор дворца школьников Жалагашского района Гульжанат Басанова.

В Жалагашском районе также открылась новая школа искусств, рассчитанная на 50 мест. Здесь дети могут получить профессиональное музыкальное образование. Ученица седьмого класса районного центра Аянат Бекберген очень рада, что теперь будет заниматься в новом и современном здании. Девочка уже успела занять призовые места на республиканских и областных конкурсах молодых домбристов.

"Мне очень понравилась новая школа. Здание просторное и светлое. Руководители помогают нам раскрывать наши таланты. Благодаря их поддержке мы участвуем в различных конкурсах. Я люблю играть на домбре, сейчас учу новые композиции. Думаю, что желающих обучаться здесь будет очень много", - поделилась мнением школьница.

Открытие нового парка культуры и отдыха в Жанакорганском районе тоже приурочено ко Дню Республики Казахстан. Здесь есть аттракционы, фонтаны, летняя сцена и детские площадки. Стоимость проекта составляет 790 миллионов тенге. Столь щедрый подарок жителям района сделала одна из частных компаний. В будущем в парке появятся детское кафе и дворец бракосочетания.

"Мы очень надеемся, что парк станет излюбленным местом жанакорганцев. Здесь можно покататься на современных аттракционах, погулять на свежем воздухе и просто провести время с семьей. Сейчас ведутся переговоры с предпринимателями. С каждым годом наш район процветает и улучшается благосостояние населения. Мы рады, что смогли внести свой вклад в развитие родного края", - рассказал местный предприниматель Марлен Искаков.

В ауле Бидайколь Шиелийского района много молодежи, которая увлекаются конным спортом. У кокпаровцев ссть большие достижения. Однако из-за отсутствия условий тренировок, молодым людям приходилось уходить из спорта. В преддверии национального праздника в ауле открылся долгожданный ипподром. Почетный гражданин района Мухамеджан Салкынбаев помог решить наболевшую проблему села. Теперь здесь есть необходимые условия для развития национального вида спорта.