Двое жителей Акмолинской области зарезали и съели собаку

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Факт жестокого обращения с животными выявили акмолинские полицейские в Атбасаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инцидент произошёл 7 апреля в Атбасаре. Двое местных жителей приметили на улице собаку, убили животное ножом, разделали тушу и забрали мясо домой, а остальные части оставили на месте происшествия.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 316 часть 3 УК РК (жестокое обращение с животными).В ходе дальнейших следственных действий, останки собаки обнаружены и изъяты. Горожане признались в совершении преступления", — сообщили в полиции.

Расследование инцидента продолжается, полиция выясняет другие обстоятельства происшествия.