Двое пенсионеров выжили в жутком ДТП в Петропавлоске

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Петропавлоске на улице Батыр Баян столкнулись ВАЗ и BMW, в результате ВАЗ на большой скорости врезался в столб. С места аварии госпитализированы два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло на 18 февраля.

"В результате пострадали 64-летний водитель и 60-летняя пассажирка ВАЗ. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города, оба госпитализированы. По факту ДТП назначены необходимые экспертизы", — говорится в сообщении.

Собранный материал передан в отдел административной полиции УП Петропавловска для принятия процессуального решения.