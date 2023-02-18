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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 21:54
188
Сегодня, 21:54
188
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Двое пенсионеров выжили в жутком ДТП в Петропавлоске

В Петропавлоске на улице Батыр Баян столкнулись ВАЗ и BMW, в результате ВАЗ на большой скорости врезался в столб. С места аварии госпитализированы два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло на 18 февраля.

"В результате пострадали 64-летний водитель и 60-летняя пассажирка ВАЗ. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города, оба госпитализированы. По факту ДТП назначены необходимые экспертизы", — говорится в сообщении.

Собранный материал передан в отдел административной полиции УП Петропавловска для принятия процессуального решения.

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#дтп #Петропавловск
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:54
188
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