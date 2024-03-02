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Двое казахстанских дзюдоистов поборются за медали на Grand Slam в Узбекистане

Сегодня, 15:33
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
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Фото: olympic.kz

В Ташкенте проходит второй день турнира по дзюдо серии Grand Slam. В финальный блок соревнований вышли два казахстанца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

За бронзовые медали будут биться Данияр Шамшаев (до 73 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 81 кг).

Шамшаев в схватке за третье место встретится с Обидхоном Номоновым из Узбекистана. Жубаназару будет противостоять японец Таканори Нагаси.

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