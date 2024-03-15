Двое детей оказались в списках умерших, а погибший числился живым - прокуратура области Абай
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В области Абай растёт уровень подростковой преступности и правонарушений, совершённых в отношении несовершеннолетних. В прокуратуре региона обсудили меры по повышению эффективности работы уполномоченных органов, передаёт BaigeNews.kz.
"Несмотря на то, что по области в образовательных учреждениях установлено восемь тысяч камер видеонаблюдения, ожидаемых результатов по снижению преступности не достигнуто. На территории школ или возле них продолжают совершать преступления. В феврале два студента, угрожая ножом, вымогали у ученика девятого класса 30 тысяч тенге. Помимо этого, установлено, что на протяжении трёх лет в областном центре девятилетний ребенок не посещал школу. После вмешательства прокуратуры конституционные права ребенка были восстановлены, он принят в первый класс", - озвучили факты в прокуратуре.
В другом случае 16-летний подросток в течение пяти лет вместо школы получал образование в медресе, которое не относится к образовательным учреждениям.
В некоторых районах в результате не должного учёта двое детей дошкольного возраста оказались в списках умерших, а погибший ребёнок числился живым.
"По результатам анализа прокуратурой области Абай с участием государственных органов проведён Координационный совет по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Государственным и правоохранительным органам даны поручения. Защита прав несовершеннолетних находится на постоянном контроле органов прокуратуры", - заверили в надзорном органе.
Самое читаемое
- В Казахстане начали производить еще одну марку недорогих автомобилей
- В 200-летнем купеческом доме Петропавловска до сих пор живут люди
- Казахстанец придумал схему обмана таксистов из InDriver
- Токаеву доложили о розыске скрывшихся за рубежом преступников
- Госслужащие в ВКО сменили строгие костюмы на национальную одежду