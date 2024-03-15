Двое детей оказались в списках умерших, а погибший числился живым - прокуратура области Абай

В области Абай растёт уровень подростковой преступности и правонарушений, совершённых в отношении несовершеннолетних. В прокуратуре региона обсудили меры по повышению эффективности работы уполномоченных органов, передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на то, что по области в образовательных учреждениях установлено восемь тысяч камер видеонаблюдения, ожидаемых результатов по снижению преступности не достигнуто. На территории школ или возле них продолжают совершать преступления. В феврале два студента, угрожая ножом, вымогали у ученика девятого класса 30 тысяч тенге. Помимо этого, установлено, что на протяжении трёх лет в областном центре девятилетний ребенок не посещал школу. После вмешательства прокуратуры конституционные права ребенка были восстановлены, он принят в первый класс", - озвучили факты в прокуратуре.

В другом случае 16-летний подросток в течение пяти лет вместо школы получал образование в медресе, которое не относится к образовательным учреждениям.

В некоторых районах в результате не должного учёта двое детей дошкольного возраста оказались в списках умерших, а погибший ребёнок числился живым.