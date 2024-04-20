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Две казахстанки вышли в полуфинал отбора по женской борьбе в Бишкеке

Сегодня, 11:32
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 11:32
Сегодня, 11:32
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Фото: olympic.kz

Представительницы команды Казахстана по женской борьбе Жулдыз Эшимова и Лаура Ганикызы стали полуфиналистками отборочного турнира в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

Ганикызы в 1/4 финала весовой категории до 50 килограммов одержала уверенную победу над Джи Пинот из Филиппин.

Эшимова в весе до 53 килограммов в свою очередь выиграла у Нгуен Тхи Транг из Вьетнама.

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