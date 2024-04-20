Две казахстанки вышли в полуфинал отбора по женской борьбе в Бишкеке

Представительницы команды Казахстана по женской борьбе Жулдыз Эшимова и Лаура Ганикызы стали полуфиналистками отборочного турнира в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

Ганикызы в 1/4 финала весовой категории до 50 килограммов одержала уверенную победу над Джи Пинот из Филиппин.

Эшимова в весе до 53 килограммов в свою очередь выиграла у Нгуен Тхи Транг из Вьетнама.