Две казахстанки вышли в полуфинал отбора по женской борьбе в Бишкеке
Сегодня, 11:32
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Сегодня, 11:32Сегодня, 11:32
142Фото: olympic.kz
Представительницы команды Казахстана по женской борьбе Жулдыз Эшимова и Лаура Ганикызы стали полуфиналистками отборочного турнира в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
Ганикызы в 1/4 финала весовой категории до 50 килограммов одержала уверенную победу над Джи Пинот из Филиппин.
Эшимова в весе до 53 килограммов в свою очередь выиграла у Нгуен Тхи Транг из Вьетнама.