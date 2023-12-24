Дождь, снег и гололёд: в большинстве регионов страны и столице объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут снег и дождь, на юге, юго-востоке — дождь. Лишь на востоке, юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков. По стране прогнозируются туман, гололёд, порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 16 регионах Казахстана.

25 декабря в столице временами ожидается туман. На дорогах гололедица.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. В Атырау 25 декабря ночью и утром ожидаются туман, гололёд.

На севере, востоке области Улытау ожидается гололёд, на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный на востоке области ожидаются порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане ожидается гололёд. Ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере Карагандинской области ожидается гололёд, на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, в центре области ожидаются порывы 18 метров в секунду. В Караганде ожидается гололёд.

На большей части Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидаются туман, гололёд.

На юге, севере, в центре Актюбинской области ожидается туман, гололед. Ночью на севере области низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, в центре области, днём на юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе ожидается гололёд. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15 метров в секунду.

25 декабря на севере, юге, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман. Днём на западе области метель. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидаются гололёд, туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер южный днем на севере области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, западе, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду. В Актау ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду. В Актау ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

25 декабря ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области, днем на востоке области ожидается гололёд. На севере, востоке области ожидается туман. На большей части области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, ночью на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью ожидается гололёд. Ожидаются туман, на дорогах гололедица.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица.

На юге, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на юге, в центре области 15-20, порывы 23 метров в секунду.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гололёд. На севере, западе области ожидается туман. В Кокшетау ночью на дорогах ожидается гололедица.