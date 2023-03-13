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МЧС РК / иллюстративное фото Вчера, 23:32
181
Вчера, 23:32
181
Фото: МЧС РК / иллюстративное фото

Дорогу вскроют для предотвращения затопления посёлка в Актюбинской области

В Актюбинской области в целях предотвращения затопления посёлка Хобда принято решение вскрыть отрезок дороги Самара-Шымкент на 613 километре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".

"Ожидается, что данная мера позволит предотвратить угрозу подтопления близлежащих жилых домов и социальных объектов. Работы по вскрытию автодороги начаты. Предлагаемый альтернативный маршрут выглядит следующим образом: Уральск-Хобда-Уил-Шубаркудык-Актобе. Дорожное сообщение будет восстановлено после стабилизации паводковой ситуации в регионе", - отмечается в пресс-релизе.

При возникновении нештатных ситуаций пользователям республиканских трасс необходимо обращаться в единый колл-центр по короткому номеру 1403.

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#паводки #дорога #Казавтожол #Актюбинская область
BaigeNews.kz
Вчера, 23:32
181
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