Дорогу вскроют для предотвращения затопления посёлка в Актюбинской области

Фото: МЧС РК / иллюстративное фото

В Актюбинской области в целях предотвращения затопления посёлка Хобда принято решение вскрыть отрезок дороги Самара-Шымкент на 613 километре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".

"Ожидается, что данная мера позволит предотвратить угрозу подтопления близлежащих жилых домов и социальных объектов. Работы по вскрытию автодороги начаты. Предлагаемый альтернативный маршрут выглядит следующим образом: Уральск-Хобда-Уил-Шубаркудык-Актобе. Дорожное сообщение будет восстановлено после стабилизации паводковой ситуации в регионе", - отмечается в пресс-релизе.

При возникновении нештатных ситуаций пользователям республиканских трасс необходимо обращаться в единый колл-центр по короткому номеру 1403.