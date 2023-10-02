Дорога от Уральска до границы РФ станет платной

Ещё один платный для проезда участок дороги появится в Казахстане. Согласно приказу министра транспорта, им станет отрезок от Уральска до границы Российский Федерации (на Самару), передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с подпунктом 29) пункта 2 статьи 12 Закона РК "Об автомобильных дорогах" приказываю установить, что участок Уральск - граница Российский Федерации (на Самару) километр 195-251 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения III категории граница Российской Федерации (Самара) - Шымкент используется на платной основе", - сказано в документе.

Протяжённость платного участка составит 56 километров. Срок использования дороги на платной основе - 20 лет.

Стоимость проезда по всему маршруту в одном направлении составит:

для автобусов вместимостью до 16 мест и грузовых автомобилей до 2,5 тонны – 81 тенге;

для автобусов до 32 мест и грузовиков до 5,5 тонны – 162 тенге;

для автобусов более 32 мест и грузовых автомобилей до 10 тонн – 244 тенге;

для грузовиков весом от 10 до 15 тонн – 325 тенге;

для грузовиков более 15 тонн, включая прицепы и седельные тягачи – 406 тенге.

Для жители расположенных у трассы посёлков предусмотрен абонемент:

месячный — от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге в 2023 году),

годовой — от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).

Бесплатно проехать в ту же сторону можно будет по альтернативной дороге: "Уральск - граница Российской Федерации (на Бузулук)".