Дополнительный поезд запустят из-за ожидающейся непогоды в Казахстане

В связи с ожидающимися неблагоприятными погодными условиями АО "Пассажирские перевозки" решило назначить дополнительный электропоезд для перевозки граждан по направлению Курорт Боровое в предстоящие выходные, передаёт BaigeNews.kz.

"До станции Курорт Боровое продлят движение состава No7553/7556 "Караганды-Астана" (наименование No6811/6812 "Астана-Курорт Боровое"). 26 и 28 января поезд отправится из Астаны в 10:10 и прибудет в Боровое в 13:20", - сообщили в компании.

В те же дни в обратном направлении поезд отправится из Борового в 14:48, в Астану прибудет в 17:54.

Для пассажиров будет предоставлено 274 посадочных места.

В случае возможного увеличения пассажиропотока АО "Пассажирские перевозки" подготовило 44 дополнительных вагона из Астаны, Караганды и Павлодара. Дополнительные поезда позволят перевезти до двух тысяч пассажиров.