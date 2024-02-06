Домработница обворовала три семьи в Астане

25-летнюю жительницу Астаны подозревают в кражах. В квартирах, где она наводила порядок, пропали золотые украшения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию уже обратились трое жителей города.

"Обратилась жительница столицы и заявила о краже украшений на 187 тысяч тенге. В другом случае с заявлением в полицию обратилась женщина, которая сообщила о пропаже двух золотых колец и серёжек. Пропажу золотых изделий работодатели заметили спустя месяц", - уточнили в полиции.

Установлена 25-летняя домработница, причастная к кражам. Похищенные ювелирные украшения она сдавала в ломбард.

Полицейские частично изъяли "золото"из ломбардов. По факту проводится досудебное расследование.

Подозреваемая дала признательные показания, проводится проверка её причастности к ранее совершённым аналогичным преступлениям.