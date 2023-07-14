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Доля "автохлама" на дорогах Казахстана растёт
Количество легковых автомобилей в нашей стране за год увеличилось на 8,4 процента, и составило на конец апреля текущего года 4,1 миллиона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Прибавление отмечено для всех возрастных категорий, заметнее всего выросли показатели новых легковых автомобилей (возрастом менее трёх лет): сразу на 31,1 процента.
В то же время ощутимо увеличилось и число кандидатов в "старички" - автомобилей возрастом от 10 до 20 лет: на 13,5 процента.
По данным аналитиков, преобладает на казахстанских автодорогах "автохлам" - легковые автомобили возрастом более 20 лет, чьё количество выросло на 4 процента за год, до почти 2 миллионов.
Наибольшее количество автомобилей возрастом более 20 лет зарегистрировано в Алматинской области: 317,7 тысячи. Следом идут Алматы (180,9 тысячи) и Карагандинская область (157,6 тысячи).
"При этом доля "автохлама" в автопарке значительнее всего в Жамбылской (69,6 процента), Алматинской (64,9 процента) и Южно-Казахстанской (66,6 процента) областях, причём ЮКО, на которую по-прежнему зарегистрировано 148,7 тысячи авто, из которых 99,1 тысячи - старьё, не существует с 2018 года. Более половины автопарка занимают машины старше 20 лет также в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жетысуской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях". - говорится в сообщении.
Цены на подержанные автомобили снижаются уже пятый месяц подряд (с февраля, причём в марте показатель оставался без изменений). В результате по итогам июня 2023 года подержанные легковые авто подешевели на 1,3% процента за месяц и на 5,2 процента за год. Для справки: в июне 2022 года в секторе был отмечен годовой рост цен на 11,8 процента.
При этом расходы на эксплуатацию личных транспортных средств увеличились за год на 15,7 процента.
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