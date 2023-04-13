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Доходы гостиничного бизнеса выросли в Казахстане до 183 млрд тенге
Казахстанские гостиницы, базы отдыха, гостевые дома, хостелы и другие места размещения гостей заработали в 2022 году порядка 183 миллиардов тенге. Это на 67 процентов больше, чем в 2021 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта.
Самую большую выручку получили предприниматели Алматы — 56,2 миллиарда тенге. Столичные места размещения заработали 35,2 миллиарда тенге.
Отмечается, что чаще всего туристы останавливались в городах Алматы, Шымкент, Астана, а также в Алматинской, Мангистауской и Туркестанской областях.
"В целом, рост прибыли зафиксирован во всех регионах страны. На сегодняшний день министерство культуры и спорта прорабатывает возможности увеличения сроков кредитования проектов туротрасли, а также лимита субсидирования по выданным кредитам. Всё это делается для повышения предпринимательской и инвестиционной активности в регионах с туристическим потенциалом", — подчеркнул председатель Комитета индустрии туризма Дастан Рыспеков.
Напомним, ранее в Казахстане запустили сразу несколько инструментов господдержки предпринимателей в сфере туризма. Среди них частичное возмещение затрат бизнеса на строительство туристических объектов и приобретение необходимого оборудования. Теперь за строительство и реконструкцию туристических объектов предпринимателю возмещают 10 процентов от его затрат. Столько же бизнесмену выплачивают за строительство объектов придорожного сервиса (гостиницы, АЗС, пункты торговли и питания и т.д.). За приобретение туристических автобусов на восемь и более посадочных мест введена компенсация в размере 25 процентов. В таком же объёме компенсируются затраты на покупку оборудования для горнолыжных курортов. Также субсидируется содержание санитарно-гигиенических узлов (83 000 тенге в месяц).
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