"Дочку" КТЖ заподозрили в антиконкурентном соглашении с производителем моторного масла

Агентство по защите и развитию конкуренции выявило антиконкурентное соглашение между ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и ТОО "Hill Corporation" на сумму более 624 миллионов тенге в сфере поставки моторного масла для локомотивов, передает BaigeNews.kz.

Сообщается, что ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" при закупке моторных масел применяло дискриминационные условия к потенциальным поставщикам, которые были направлены на устранение их участия в закупках.

Отмечается, материалы антимонопольного расследования переданы в Агентство РК по финансовому мониторингу для производства досудебного расследования.

Также сообщается, что ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" оспаривает в суде итоги данного расследования.