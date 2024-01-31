  • 31 Января, 15:42
  • BAIGENEWS

"Дочку" КТЖ заподозрили в антиконкурентном соглашении с производителем моторного масла

Сегодня, 15:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
КТЖ Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00
116
Фото: КТЖ

Агентство по защите и развитию конкуренции выявило антиконкурентное соглашение между ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и ТОО "Hill Corporation" на сумму более 624 миллионов тенге в сфере поставки моторного масла для локомотивов, передает BaigeNews.kz.

Сообщается, что ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" при закупке моторных масел применяло дискриминационные условия к потенциальным поставщикам, которые были направлены на устранение их участия в закупках.

Отмечается, материалы антимонопольного расследования переданы в Агентство РК по финансовому мониторингу для производства досудебного расследования. 

Также сообщается, что ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" оспаривает в суде итоги данного расследования.

Самое читаемое

Наверх