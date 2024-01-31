"Дочку" КТЖ заподозрили в антиконкурентном соглашении с производителем моторного масла
Сегодня, 15:00
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Сегодня, 15:00Сегодня, 15:00
116Фото: КТЖ
Агентство по защите и развитию конкуренции выявило антиконкурентное соглашение между ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и ТОО "Hill Corporation" на сумму более 624 миллионов тенге в сфере поставки моторного масла для локомотивов, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" при закупке моторных масел применяло дискриминационные условия к потенциальным поставщикам, которые были направлены на устранение их участия в закупках.
Отмечается, материалы антимонопольного расследования переданы в Агентство РК по финансовому мониторингу для производства досудебного расследования.
Также сообщается, что ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" оспаривает в суде итоги данного расследования.