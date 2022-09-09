Добычу нефти на Карачаганаке приостановят

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Добычу нефти на месторождении Карачаганак приостановят для проведения ремонтных работ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.

"В период с 12 сентября по 6 октября запланирована остановка добычи нефти на Карачаганаке для проведения планового капитального ремонта на месторождении", – пояснили в министерстве.

Напомним, в августе Каспийский трубопроводный консорциум объявил о ремонте двух из трёх выносных причальных устройств из-за обнаруженных дефектов. Поэтому транспортировка нефти происходила в сниженных объёмах.

Месторождение Карачаганак – одно из крупнейших в мире. Его разведанные запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа – 1,35 трлн кубометров. Разработку месторождения начали в 1997 году международным консорциумом: Shell (29,25%), Eni (29,25%), Chevron (18%), НК "ЛУКОЙЛ" (13,5%), "КазМунайГаз" (10%).