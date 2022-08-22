КТК снова приостановил работу

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О временном выводе из эксплуатации двух выносных причальных устройств сообщили Baigenews.kz в Каспийском трубопроводном консорциуме. Это уже не первая авария, произошедшая на КТК за последнее время.

"Угроза населению, флоре и фауне Чёрного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена", — подчеркнули в КТК.

Сообщается, что в составе объектов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с 2002 года находятся в эксплуатации два выносных причальных устройства ВПУ-1 и ВПУ-2, а с 2013 года — ВПУ-3. В августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

На танке плавучести ВПУ-1 выявлена трещина в соединительной пластине с частью трубной обвязки подводных шлангов, на танке плавучести ВПУ-2 выявлена трещина в аналогичной соединительной пластине, а также зафиксировано смещение шарнирного соединения в месте образования трещины.

В связи с обнаруженными повреждениями подводного оборудования КТК обратился к производителю ВПУ компании IMODCO и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS за консультациями по вопросу о возможности дальнейшей эксплуатации комплекса ВПУ. Эти организации настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести.

КТК напомнил, что именно аномальные шторма привели к повреждениям секций плавучих шлангов в марте 2022 года.

Погрузочные операции на морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3. Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах.

"Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что вышеуказанные повреждения не повлекли инцидента или аварии, связанной с разливом нефти; угрозы населению и окружающей среде не имеется. Компанией проведены мероприятия по исключению указанных рисков на этом оборудовании. КТК разработал соответствующее техническое задание и намерен провести замену танков из имеющихся в резерве. Для выполнения этой операции выполняется предквалификационный отбор организаций", — сообщил консорциум.

О конкретных сроках запуска терминалов не сообщается.