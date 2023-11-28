Добычу нефти более чем вдвое снизили на Тенгизе

Добычу нефти на месторождении Тенгиз снизили до 39 тысяч тонн в сутки, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с погодными условиями и ограничениями приёма на КТК суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз снижена до 39 тысяч тонн", - сообщил советник министра энергетики РК Шынгыс Ильясов.

Ранее на Тенгизе добывали по 84 тонные нефти в сутки.

"На данный момент на крупных месторождениях страны снижение добычи составляет 56 процентов. Минэнерго РК не располагает данными, в какой период ситуация может нормализоваться. В ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будет оставаться на текущих уровнях", - уточнил Ильясов.

Напомним, накануне из-за мощного шторма остановлена погрузка нефти на морском терминале КТК в Новороссийске.