Добычу нефти более чем вдвое снизили на Тенгизе
Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
147Фото: tengizchevroil.com
Добычу нефти на месторождении Тенгиз снизили до 39 тысяч тонн в сутки, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с погодными условиями и ограничениями приёма на КТК суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз снижена до 39 тысяч тонн", - сообщил советник министра энергетики РК Шынгыс Ильясов.
Ранее на Тенгизе добывали по 84 тонные нефти в сутки.
"На данный момент на крупных месторождениях страны снижение добычи составляет 56 процентов. Минэнерго РК не располагает данными, в какой период ситуация может нормализоваться. В ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будет оставаться на текущих уровнях", - уточнил Ильясов.
Напомним, накануне из-за мощного шторма остановлена погрузка нефти на морском терминале КТК в Новороссийске.
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