До 700 тысяч тенге штрафа грозит за ложное банкротство казахстанцам

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За неделю почти 12,5 тысяч казахстанцев изъявили желание объявить себя банкротами. Больше всего заявок подано в Туркестанской и Алматинской областях, а также городе Алматы. В столице принято чуть больше восьмисот заявлений. Они будут рассмотрены в течение 15 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana.TV.

Такая возможность у должников появилась с 3 марта.

"Если не будет подпадать, мотивирован будет отказ, будет указано в связи с чем. После устранения заявитель по истечении трех месяцев обратиться еще раз. А если будет применяться в отношении данного физлица, то в течение 6 месяцев будет проводиться финмониторинг", - заявил руководитель управления по работе с задолженностью ДГД по Астане Исабек Заутбекулы.

Объявить себя банкротом гражданин может, если его долг перед банком или микрофинансовой организацией не превышает пяти миллионов тенге. При этом, обязательства по займу не выполнялись на протяжении года. На нём также не должно числиться имущества. Но переписывать его в целях обмануть государство не стоит, уверяют в Департаменте госдоходов. Это чревато ещё большей долговой нагрузкой.