Димашу Кудайбергену вручили престижную премию в Сербии
Сегодня, 09:23
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Сегодня, 09:23Сегодня, 09:23
248Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash/
Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген удостоился престижной премии Karić brothers award в Сербии, передаёт BaigeNews.kz.
Музыкант Димаш Кудайберген поделился этой новостью на своей странице в социальной сети, поблагодарив поклонников.
Он отметил, что премия Karić brothers award присуждается всемирно известным деятелям науки, журналистики, экономики, культуры и общественных деятелям. Ранее эту престижную награду вручали первому президенту Казахстана, режиссеру Эмиру Кустурице, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, теннисисту Новаку Джоковичу и актеру Стивену Сигалу.
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