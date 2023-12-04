  • 4 Декабря, 10:37
  • BAIGENEWS

Димашу Кудайбергену вручили престижную премию в Сербии

Сегодня, 09:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/kudaibergenov.dimash/ Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23
248
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash/

Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген удостоился престижной премии Karić brothers award в Сербии, передаёт BaigeNews.kz.

Музыкант Димаш Кудайберген поделился этой новостью на своей странице в социальной сети, поблагодарив поклонников.

Он отметил, что премия Karić brothers award присуждается всемирно известным деятелям науки, журналистики, экономики, культуры и общественных деятелям. Ранее эту престижную награду вручали первому президенту Казахстана, режиссеру Эмиру Кустурице, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, теннисисту Новаку Джоковичу и актеру Стивену Сигалу.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Самое читаемое

Наверх