Димашу Кудайбергену вручили престижную премию в Сербии

Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген удостоился престижной премии Karić brothers award в Сербии, передаёт BaigeNews.kz.

Музыкант Димаш Кудайберген поделился этой новостью на своей странице в социальной сети, поблагодарив поклонников.

Он отметил, что премия Karić brothers award присуждается всемирно известным деятелям науки, журналистики, экономики, культуры и общественных деятелям. Ранее эту престижную награду вручали первому президенту Казахстана, режиссеру Эмиру Кустурице, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, теннисисту Новаку Джоковичу и актеру Стивену Сигалу.