Димаш Кудайберген впервые появился на телевидении Коста-Рики
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На одном из самых известных телеканалов Коста-Рики Multimedios CR впервые вышла программа о Димаше Кудайбергене. Во время эфира ведущие познакомили телезрителей с биографией казахстанского артиста, а также показали его исполнение песни S.O.S, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.
Multimedios на сегодняшний день является самым быстрорастущим и актуальным медиахолдингом в Мексике. С момента своего основания в 1933 году набрала огромную популярность, и сейчас транслирует свои программы не только в Мексике, но в Коста-Рике, США и Испании.
"Это событие стало для нас отправной точкой — распространять творчество любимого артиста в средствах массовой информации нашей страны, чтобы как можно больше людей в Коста-Рике услышали его невероятную музыку и красивый голос", — поделились Dears из Коста-Рики.
Ранее на популярном радио Литвы "MANO FM" началась ротация новой композиции Димаша Кудайбергена и Бурака Йетера Weekend. В эфире радиостанции песню можно услышать несколько раз в сутки
Самое читаемое
- Предприниматель бесплатно раздаёт картофель всем желающим в СКО
- Лечил зуб: 17-летний мальчик впал в кому и скончался в Кокшетау
- Путин рассказал детали расследования гибели Пригожина
- Заражение новым подвидом "Омикрона" зарегистрировано в Казахстане
- Риски роста цен на мучные изделия обсудили в правительстве Казахстана