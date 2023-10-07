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Димаш Кудайберген впервые появился на телевидении Коста-Рики

Сегодня, 08:42
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dimashnews.com Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42
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Фото: dimashnews.com

На одном из самых известных телеканалов Коста-Рики Multimedios CR впервые вышла программа о Димаше Кудайбергене. Во время эфира ведущие познакомили телезрителей с биографией казахстанского артиста, а также показали его исполнение песни S.O.S, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

Multimedios на сегодняшний день является самым быстрорастущим и актуальным медиахолдингом в Мексике. С момента своего основания в 1933 году набрала огромную популярность, и сейчас транслирует свои программы не только в Мексике, но в Коста-Рике, США и Испании. 

"Это событие стало для нас отправной точкой — распространять творчество любимого артиста в средствах массовой информации нашей страны, чтобы как можно больше людей в Коста-Рике услышали его невероятную музыку и красивый голос", — поделились Dears из Коста-Рики. 

Ранее на популярном радио Литвы "MANO FM" началась ротация новой композиции Димаша Кудайбергена и Бурака Йетера Weekend. В эфире радиостанции песню можно услышать несколько раз в сутки

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