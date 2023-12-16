Димаш Кудайберген поздравил легендарную Бибигуль Тулегенову

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поздравил с Днём рождения легендарную Бибигуль Тулегенову. 16 декабря артистке исполнилось 94 года. Об этом Димаш написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня день рождения замечательного мастера вокального искусства Казахстана, актрисы, певицы, покорившей разные жанры музыки от оперы до народного творчества, великой Бибигуль Ахметовны Тулегеновой! Дорогая Бибигуль апа, от всего сердца поздравляю Вас с днём рождения! Ваша долгая прекрасная жизнь для всех нас является примером благородства и мудрости. Вы учите нас, как развивать данный Богом талант упорным трудом и как нести свет в сердца людей своим добрым отношением. Спасибо вам за песни, которые сопровождают всю нашу жизнь! Пусть Всевышний хранит Вас и согревает Ваше нежное сердце солнечными лучами!", — написал артист.

Димаш Кудайберген также поделился в соцсетях прошлогодним видео, где также трогательно поздравлял Бибигуль Тулегенову с днём рождения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Бибигуль Ахметовна родилась 16 декабря 1929 года в Семипалатинске. Она выросла в семье, где часто звучала музыка — отец любил играть на скрипке, мать хорошо пела. В 1937 году отца арестовали в Катон-Карагае и он исчез навсегда. В 1946 году, учась в седьмом классе вечерней школы, пошла работать на мясокомбинат, где могла петь в кружке художественной самодеятельности.

На юную певицу обратила внимание писательница Галина Серебрякова, которая находилась в Семипалатинске в ссылке. Она взяла над ней опеку, дала ей первые уроки музыки. По настоянию Серебряковой поступила на вокально-хоровой факультет Казахской консерватории имени Курмангазы в Алма-Ате, которую окончила в 1954 году. Во время учёбы в 1951 году работала солисткой на Казахском радио, где исполняла популярные народные и эстрадные песни.

В разные годы Бибигуль Тулегенова была солисткой Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, труппы Казахского государственного оркестра народных инструментов имени Курмангазы Казахской филармонии имени Джамбула. Вместе с труппой оркестра гастролировала по всему Союзу. В 1958 году стала лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

Выступала в концертах с исполнением классического репертуара и народных песен.

Гастролировала в Китае, Польше, ГДР, Вьетнаме, Индии, Алжире, Египте, Сирии, Чехословакии, Канаде, Швеции, Франции, Италии. Именем Бибигуль Тулегеновой назвали международный конкурс вокалистов.

Кроме того, Бибигуль Ахметовна исполнила сотни оперных партий, играл восхитительные роли в кинофильмах "Дочь степей", "Наш милый доктор", "Это было в Шугле", "Ангел в тюбетейке".