- Четыре человека погибли в жутком ДТП в области Жетысу 14:27 3
- Димаш Кудайберген поздравил Игоря Крутого 13:53 105
- Бейбит Жукаев неожиданно испытал проблемы с 18-летним теннисистом без рейтинга 13:25 162
- На слухи о транспортировке военной техники в Россию отреагировали в Минобороны РК 12:44 214
- Названы самые популярные способы поиска работы среди казахстанцев 12:18 191
- Круглогодичные эко-отели и глэмпинги построят в СКО 11:32 184
- Врачи из Южной Кореи обследовали более тысячи жителей области Жетысу 10:44 253
- Беспилотники атаковали Москву 10:19 260
- Шесть человек погибли при пожаре в караоке-баре в Фергане 09:53 261
- "Подражатель" Шавката Рахмонова досрочно побил американца 09:35 239
- "История одного неба" Димаша прозвучала на радио в Чили 08:48 349
- Жителям трёх городов Казахстана советуют меньше гулять в воскресенье 08:15 407
- Гейзер образовался в центре Семея 07:46 372
- Мужчину насмерть завалило землёй в Акмолинской области 06:33 568
- Останки пропавшего 37 лет назад альпиниста нашли в тающем льду 05:08 916
- Как прошел гранд-финал Super Bol 2.0 в Астане 03:48 562
- Диетолог назвала опасные для желудка продукты 02:31 591
- Арестован сын президента Колумбии 01:45 589
- В Уральске дерево упало на автомобиль с водителем 00:27 529
- Казахстанские ФК оштрафовали из-за поведения болельщиков 29.07.2023 661
- Астана LRT: где будут расположены станции 29.07.2023 719
- Военный переворот в Африке: Евросоюз приостановил финансовую поддержку Нигера 29.07.2023 721
- Жителей ВКО и Жамбылской области подозревают в торговле синтетикой в Атырау 29.07.2023 537
- Морённые озёра на горном хребте Тарбагатай осмотрели в области Абай 29.07.2023 562
- 100 тысяч деревьев высадят столичные застройщики в этом году 29.07.2023 555
- Анна Данилина стала чемпионкой турнира в Гамбурге 29.07.2023 582
- Туристов из Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Кызылординской области 29.07.2023 685
- Жару и неустойчивую погоду обещают казахстанцам в воскресенье 29.07.2023 563
- Димаш Кудайберген воспользовался искусственным интеллектом 29.07.2023 735
- Более 4500 младенцев за два года родились в казахстанских семьях с помощью ЭКО 29.07.2023 585
- Казахстан завоевал первую медаль на летней Универсиаде-2023 29.07.2023 702
- Денис Евсеев второй год подряд сыграет в финале "Кубка Президента" 29.07.2023 529
- Лжеполицейский вымогал деньги у иностранца в Астане 29.07.2023 541
- В поисках главного ублюдка: бой Порье и Гейджи в раскладах Olimpbet 29.07.2023 568
- Вооружённого мужчину задержали в Актау 29.07.2023 570
- Полицейская в халате возмутила пользователей соцсетей 29.07.2023 1135
- Более 18 тысяч новых рабочих мест планируют создать в сёлах Казахстана 29.07.2023 562
- О ситуации с бензином в стране рассказали в Минэнерго 29.07.2023 591
- Обеспечить студентов местами в общежитиях поручил премьер 29.07.2023 632
- Руководителям финансовой пирамиды вынесли приговор в Астане 29.07.2023 582
- Удобрения на 80 миллионов тенге украла преступная группа в Жамбылской области 29.07.2023 602
- Двоих детей из уличного туалета достали пожарные в Алматинской области 29.07.2023 687
- Легковушка протаранила минивэн в Костанайской области. Два человека погибли 29.07.2023 580
- Мутная вода в Алматы: восстановлено водоснабжение в нескольких ЖК 29.07.2023 620
- Фестиваль "Футбол жолы" пройдет в Шымкенте 30 июля 29.07.2023 501
- Красная дорожка и сюрприз от министра: как прошёл первый день возрождённого "Азия Дауысы 2023" 29.07.2023 877
- "Ювентус" оштрафовали на 20 миллионов евро и исключили из всех еврокубков 29.07.2023 608
- Авиарейс из Туркестана в Астану задерживается более чем на 15 часов 29.07.2023 590
- Почтальонка из Ташкента умерла в застрявшем лифте 29.07.2023 1941
- Казахстанскому футбольному клубу грозит наказание от УЕФА 29.07.2023 723
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу будут в четырёх городах Казахстана 29.07.2023 574
- Китайские инвесторы намерены выращивать хлопок в Туркестанской области 29.07.2023 668
- Генсек ООН заявил, что в мире наступила "эпоха глобального кипения" 29.07.2023 840
- Умерший в Костанае мужчина стал донором органов для жителей Алматы и Шымкента 29.07.2023 1268
- "Сахарные" мошенники активизировались в Казахстане 29.07.2023 632
- Сельскому акиму в Павлодарской области грозит строгий выговор после истории с избиением знакомого 29.07.2023 685
- Хоккеисту "Барыса" подняли зарплату в два раза - СМИ 29.07.2023 1040
- Стая саранчи появилась на полях одного из хозяйств в Костанайской области 29.07.2023 857
- Владелица артефакта из ЗКО обратилась к президенту 29.07.2023 3359
- В Казахстане женщина родила через три дня после трансплантации печени 28.07.2023 1231
- Прототип первого в Казахстане электрокара собрали в Шымкенте 28.07.2023 825
- Большая вода: двое детей остались отрезанными от суши в Алматинской области 28.07.2023 762
- Двухлетняя девочка выпила уксус в Шымкенте 28.07.2023 750
- Казахстан будет быстрее пропускать грузы из Китая через сухой порт 28.07.2023 720
- Займы на 932 млрд тенге выдали по программе "7-20-25" в Казахстане 28.07.2023 642
- Неестественно синий цвет приобрёл берег озера в Костанайской области 28.07.2023 707
- Лодки и бинокли есть - в ДЧС Мангистау ответили на обвинения одной из спасённых на Каспии девушек 28.07.2023 733
- Ещё 11,5 тысячи электромобилей могут ввезти казахстанцы без уплаты налогов 28.07.2023 794
- В Актобе открыли спортплощадку, построенную на изъятые у коррупционеров деньги 28.07.2023 664
- "Судей накажут" - эксперт о спорных моментах матча "Ордабасы" - "Легия" 28.07.2023 791
- Учёный разработал интеллектуальную систему распознавания казахского жестового языка 28.07.2023 718
- Задержан директор филиала госкорпорации "Правительство для граждан" 28.07.2023 801
- Кто из врачей лишился работы после заражения пациентов ВИЧ в Алматы 28.07.2023 755
- Тело пропавшего почтальона нашли в лифте новостройки в Ташкенте 28.07.2023 1581
- До конца года капитальный ремонт будет проведен в 100 жилых домах Алматы 28.07.2023 634
- Казахстанские школьницы установили связь с наноспутником 28.07.2023 846
- QR-коды ввели для проверки подлинности дипломов 28.07.2023 765
- Кто ближе к демократии Астана или Ташкент - мнения экспертов 28.07.2023 770
- 12 граждан Нигерии и два бразильца незаконно трудились в Казахстане 28.07.2023 741
- Жители окраины Жезказгана рискуют остаться без газа, воды и тепла этой зимой 28.07.2023 4308
- LOADING...
Димаш Кудайберген поздравил Игоря Крутого
Известный российский композитор Игорь Крутой 29 июля отпраздновал своё 69-летие. С днём рождения его поздравил обладатель одного из уникальнейших голосов на планете — казахстанский топовый исполнитель Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz.
Тёплые пожелания в адрес Крутого Димаш оставил на своей странице в Instagram.
"С днем рождения дорогой Игорь Яковлевич! Желаю вам и вашим близким всего самого наилучшего. Пусть все поставленные вами цели достигаются, а желания исполняются. Оставайтесь таким же весёлым, добрым и счастливым человеком. Еще хочу пожелать долголетия нашей прекрасной дружбе. Живите долго", — написал Димаш.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Звёздный именинник тут же откликнулся на поздравления.
"Спасибо, мой дорогой гениальный Друг!", — ответил Игорь Крутой.
В честь своего дня рождения музыкант опубликовал клип на свою песню "Ветка каштана", где Игорь Яковлевич предстал перед публикой в образе жениха, который играет на рояле и для красивой девушке в белом платье. Спутница Крутого очень грациозно танцует для музыканта.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Вот я и родился", — написал именинник.
"Вы заслужили своё положение помимо вашего большого таланта своей искренностью и человечностью. Все свои пожелания я уже сказал вам по телефону. Мы уже давно стали практически родственниками, чему я очень рад и благодарен судьбе", — оставил комментарий под видео Димаш Кудайберген
Напомним, о творческой дружбе между Димашем и Игорем Яковлевичем СМИ периодически пишут с 2019 года. Тогда же Крутой в соцсетях делился историей знакомства с казахстанским исполнителем и делился нашумевшей песней "Любовь уставших лебедей" в исполнении Димаша Кудайбергена.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Я не поверил, что молодой артист может быть так самобытен... С первых же просмотров стал понятен размер и уровень таланта певца, его самобытность, энергетика и харизма, вызывающие у публики неистовство, при этом Димаш не заигрывает с аудиторией, сохраняя какую-то загадку и чувство собственного достоинства...", — писал тогда Крутой.
-
Trend news
- Димаш Кудайберген поздравил Игоря Крутого 13:53 104
- На слухи о транспортировке военной техники в Россию отреагировали в Минобороны РК 12:44 213
- Димаш Кудайберген воспользовался искусственным интеллектом 29.07.2023 735
- Полицейская в халате возмутила пользователей соцсетей 29.07.2023 1135
- Руководителям финансовой пирамиды вынесли приговор в Астане 29.07.2023 582
- Двоих детей из уличного туалета достали пожарные в Алматинской области 29.07.2023 687
- Легковушка протаранила минивэн в Костанайской области. Два человека погибли 29.07.2023 580
- Массовая драка произошла между фанатами "Ордабасы" и польской "Легии" в Шымкенте 28.07.2023 1250
- "Тобол" сенсационно победил в гостях швейцарский "Базель" 28.07.2023 712
- Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке 27.07.2023 1147
- От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби 27.07.2023 872
- Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы 26.07.2023 1256
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 26.07.2023 1888
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 13463
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 993
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 2118
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 2323
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 1337
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1546
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 2002
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 5054
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1524
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1896
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 3092
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1601
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1619
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1389
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1738
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2452
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1381
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1785
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1811
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1753
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1572
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14735
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1407
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 3100
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1971
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2289
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2865
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2376
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 21000
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2416
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 2100
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 3139
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2444
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 7131
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2686
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 8325
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 2210
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2985
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2459
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2578
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29622
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4911
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2444
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7894
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3847
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2936
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3290
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3717
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2663
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2844
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3807
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6854
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 3142
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2803
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5983
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5920
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 4175
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4436
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2914
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4650
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 4221
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 3151
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 3019
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 3101
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14621
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3742
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 3076
-
- Более 18 тысяч новых рабочих мест планируют создать в сёлах Казахстана 29.07.2023 562
- О ситуации с бензином в стране рассказали в Минэнерго 29.07.2023 590
- Обеспечить студентов местами в общежитиях поручил премьер 29.07.2023 632
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 1393
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1443
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1627
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1383
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1571
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1965
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 2101
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 2041
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2294
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2458
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 2151
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2481
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2686
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2761
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2810
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2780
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 3054
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 3016
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 3088
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2713
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 3183
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3416
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2679
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 3011
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 3226
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2890
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2898
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 3133
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2668
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3443
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2966
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 3050
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 4065
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3299
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 3185
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 3334
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 3032
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2943
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2812
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 3117
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3609
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 3217
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 3190
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5526
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3350
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 4208
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 5106
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3599
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 4081
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 41100
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3336
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4657
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3935
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3748
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4710
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 4067
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 4195
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4511
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4656
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4936
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5621
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6699
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 5225
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4957
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4783
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4632
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5789
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6762
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 6026
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 5191
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4489
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5522
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4408
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4841
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4875
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 5504
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 5372