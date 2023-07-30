Димаш Кудайберген поздравил Игоря Крутого

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Известный российский композитор Игорь Крутой 29 июля отпраздновал своё 69-летие. С днём рождения его поздравил обладатель одного из уникальнейших голосов на планете — казахстанский топовый исполнитель Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz.

Тёплые пожелания в адрес Крутого Димаш оставил на своей странице в Instagram.

"С днем рождения дорогой Игорь Яковлевич! Желаю вам и вашим близким всего самого наилучшего. Пусть все поставленные вами цели достигаются, а желания исполняются. Оставайтесь таким же весёлым, добрым и счастливым человеком. Еще хочу пожелать долголетия нашей прекрасной дружбе. Живите долго", — написал Димаш.

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Звёздный именинник тут же откликнулся на поздравления.

"Спасибо, мой дорогой гениальный Друг!", — ответил Игорь Крутой.

В честь своего дня рождения музыкант опубликовал клип на свою песню "Ветка каштана", где Игорь Яковлевич предстал перед публикой в образе жениха, который играет на рояле и для красивой девушке в белом платье. Спутница Крутого очень грациозно танцует для музыканта.

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"Вот я и родился", — написал именинник.

"Вы заслужили своё положение помимо вашего большого таланта своей искренностью и человечностью. Все свои пожелания я уже сказал вам по телефону. Мы уже давно стали практически родственниками, чему я очень рад и благодарен судьбе", — оставил комментарий под видео Димаш Кудайберген

Напомним, о творческой дружбе между Димашем и Игорем Яковлевичем СМИ периодически пишут с 2019 года. Тогда же Крутой в соцсетях делился историей знакомства с казахстанским исполнителем и делился нашумевшей песней "Любовь уставших лебедей" в исполнении Димаша Кудайбергена.

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