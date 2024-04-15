Девятилетний мальчик отправил сообщение c предложением заминировать ТРЦ в Алматы

Три факта лжетерроризма за одни день раскрыла полиция в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В центр оперативного управления ДП Мангистауской области поступил тревожный звонок о том, что в одной из гостиниц неизвестные лица с оружием захватили в заложники жителей города Кульсары, эвакуированных с зоны паводков, и требуют денежное вознаграждение.

"При незамедлительной проверке данная информация оказалась ложной. Принятыми мерами сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП области за совершение ложного звонка в поселке Бейнеу была задержана 22-летняя девушка. Более того, было установлено, что она ранее в автобусе похитила мобильный телефон, с которого совершила анонимный звонок. В настоящее время в отношении нее проводится досудебное расследование по фактам кражи чужого имущества и заведомо ложного сообщения об акте терроризма", - говорится в сообщении.

В этот же день в полицию города Актобе с мобильного телефона позвонил мужчина и сообщил о заложенной бомбе в доме по улице Гришина. "Этот факт также не подтвердился. За совершение преступления сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Актюбинской области в нетрезвом состоянии задержан неработающий житель Актобе, ранее судимый за аналогичное преступление. В отношении него возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сообщили в полиции.

Третий факт лжетерроризма случился в городе Алматы, где на телефон одной из частных компаний города по мессенджеру WhatsApp пришло сообщение c предложением заминировать торговый центр за крупное денежное вознаграждение.