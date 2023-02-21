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Дети в Казахстане стали чаще болеть гриппом
В прошлом году преобладала заболеваемость коронавирусом.
"В декабре-январе число больных увеличилось. Для сравнения: в прошлом году преобладало количество детей, заболевших коронавирусом, а в этом году - больше заболевших гриппом. Что касается течения, то грипп прошёл тяжело у детей, болевших коронавирусом. Обе болезни особенно опасны для пациентов младше двух лет. Несмотря на то, что сейчас число заражённых снижается, дети продолжают заболевать. Призываем не отправлять детей, заболевших гриппом, в школу, детский сад. Если у пациента не снижается температура или появляется рвота, отказ от еды, воды, отдышка, следует обратиться к врачу. 80 процентов случаев заболевания протекает в легкой форме, 17 процентов - в средней степени, тяжелых случаев не так много", - сказала спикер.
По данным руководителя Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Розы Кожаповой, на сегодня в стране зарегистрировано более 1,4 миллиона случаев КВИ+ и более 90 тысяч случаев КВИ-.
"Республика и все регионы находятся в зелёной зоне. Регистрируется до 120 случаев КВИ+ и до 20 КВИ- в сутки, 99 процентов больных выздоровели. В Казахстане за последние две недели заболеваемость увеличилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, то есть с 754 до 1075 случаев. Для оказания стационарной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией открыто 2 056 коек, из них инфекционных - 1 747, занято - 104 (шесть процентов), свободно - 1 643 (94 процента); реанимационных коек - 309, занято - 8 (три процента), свободно – 301 (97 процентов)", - рассказала Роза Кожапова.
Она также отметила, что результаты идентификации штаммов показали - в республике циркулирует вариант Омикрон.
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