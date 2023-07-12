Десятки семейных дебоширов поместили в спецприёмник Атырау

Фото: BaigeNews.kz

В Атырау 34 человека находятся под административным арестом за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Отмечается, что с 1 июля в стране ужесточён закон о насилии. Так, сотрудники полиции могут зарегистрировать дело без заявления потерпевшего. Сейчас половина материалов о домашнем насилии приостановлена в суде из-за примирения. Поэтому при семейном конфликте предоставляется только один шанс примирить обе стороны.

Кроме того, в рамках статьи 73, статьи 461, статьи 669 КоАП РК определены сроки административного ареста за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, продлён срок административного ареста по повторным правонарушениям до 25 суток.

С начала года на канал 102 поступило 4097 сообщений о бытовом насилии. По статье 73 КоАП РК "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений" привлечено к ответственности 1198 лиц, защитное предписание вынесено 1365 правонарушителям. К административной ответственности привлечены 334 лица с особыми требованиями и 96 нарушивших защитное предписание. В настоящее время в спецприёмник размещены 34 лица, совершившие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.