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Деревья, образование и строительство: о чём говорят на встречах с избирателями
В Казахстане продолжается впредвыборная гонка. Избирательные штабы каждой из семи политических партий, продолжают агитировать в разных регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.
Экологическая партия "Байтақ" провела митинг против точечной застройки в крупных городах Казахстана. Экология – это не только экология природы, окружающей среды, но и экология отношений. Города, в которых люди вынуждены наблюдать друг за другом из окон спален из близко стоящих домов, нельзя назвать комфортными, считают партийцы.
Тем временем, в Туркестане кандидаты "Байтақ" вместе с журналистами и общественниками приняли участие в открытии "Аллеи журналистов", где посадили 200 деревьев.
Члены республиканского штаба "AMANAT" обсудили с педагогами в Кызылординской области приоритеты партии в сфере образования. Также партийцы встретились со спортсменами. В диалоговой площадке приняли участие более 400 человек. Члены штаба рассказали спортсменам о приоритетах партии в развитии профессионального и массового спорта, а также пропаганде здорового образа жизни.
Кроме того, поддержку людей с особыми потребностями члены предвыборного штаба "AMANAT" обсудили на встрече с работниками станции техобслуживания, которую открыл участник партийного проекта "Еңбек адамы" Нурлыбек Байменов. Несмотря на инвалидность он активно занимается бизнесом.
Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от ОСДП по партийному списку Айдар Алибаев, Тазабек Самбетбай, Ирина Алимжанова и кандидат по одномандатному территориальному избирательному округу Берик Агибаев приняли участие в митинге на тему "Проблемы строительства и сейсмические риски", организованным ОСДП на территории парка имени М.Ганди в Алматы.
"В нашей стране все делается на коррупционной основе… Если что-то случится, Турция окажется детским садом", — отметил в своей речи Айдар Алибаев. В конце митинга была принята резолюция и направлена в соответствующие органы.
Председатель партии "Ауыл" Али Бектаев и кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК провели встречу с жителями Мунайлинского района, в ходе которой был поднят вопрос кандасов, который сейчас очень актуален для Мунайлинского района. Сегодня около 95% населения района составляют этнические казахи. Выступая на собрании они отметили, что в процедуре получения гражданства все еще имеются недостатки, которые требуют внимания государства. В стране до сих пор остаются нерешенными вопросы получения гражданства, трудоустройства кандасов, отметили партийцы .Также на встрече педагоги и родители подняли вопросы нехватки ученических мест в школах и наличие трехсменных учебных заведений в регионе.
Кандидат в депутаты Мажилиса Гаухар Танашева рассказала на встрече с женщинами в Шымкенте, какие преобразования НПК намерена провести по поддержке многодетных матерей. В первую очередь, это сохранение пожизненного статуса многодетной матери. Зампредседатель партии Александр Милютин в Семее проинформировал работников городского водоканала о программе Народной партии Казахстана. Вопросы здравоохранения и образования поднимались в Мангистау на встрече кандидата в депутаты Мажилиса Эльмиры Ауезовой с врачами. Зампредседателя Народной партии Казахстана Асхат Асылбеков встретился с аграриями в ЗКО, где представил видение партии по вопросам сельского хозяйства, жилья и пенсий.
Сегодня в ходе первой встречи с избирателями в Атырау сопредседатель партии Respublica высказал мысль о том, что во все времена люди более взрослого поколения говорят, что новое, молодое поколение хуже с морально-этической точки зрения. Но, по его мнению, пришло время признать: если ничего для молодых людей не делать, подобная критика однозначно ставится под сомнение. Добавим, в первой встрече в Атырау приняли участие порядка 200 человек. Также лидеры партии Respublica сыграли в Асык ату с жителями Атырау.
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