Депутаты стали больше поднимать острые проблемы: Токаев принял спикера мажилиса

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С начала сессии в работе у мажилисменов находилось 82 законопроекта, из которых 20 инициированы депутатами.

Президент принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Акорду.

Главу государства проинформировали о деятельности нижней палаты парламента в рамках I сессии VIII созыва.

С начала сессии в работе у мажилисменов находилось 82 законопроекта, из которых 20 инициированы депутатами.

Среди них законы о возврате незаконно приобретенных активов, об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, о Семипалатинской зоне ядерной безопасности, об обороте сжиженного газа, о регулировании движения электросамокатов и другие.

Спикер мажилиса рассказал об изменениях формата работы палаты по итогам конституционной реформы. Представленность в мажилисе шести партийных фракций, а также депутатов-одномандатников повысила открытость законотворческой работы и усилила обратную связь с избирателями.

Депутаты стали больше поднимать острые проблемы граждан в депутатских запросах и вопросах к членам Правительства.

В ходе прошедшей сессии впервые заслушан отчет Высшей аудиторской палаты по управлению в сфере теплоснабжения, где был выявлен комплекс проблем отрасли.

Перед ответственными министерствами поставлен ряд конкретных вопросов, собранных депутатами, в том числе в рамках выездов в регионы. Особое внимание уделено модернизации ТЭЦ и сетей теплоснабжения.

Сейчас мажилисмены проводят встречи с населением в регионах. В ходе выездов организованы обсуждения и сбор предложений к проектам Водного, Бюджетного, Налогового и Градостроительного кодексов, над которыми мажилис будет работать на следующей сессии.