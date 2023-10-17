Депутата с особой жестокостью избили в Туркестанской области

Депутата из Сарыагашского района Руслана Насырова избила группа мужчин в Туркестанской области. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В полиции уточнили, что дело было 7 октября в 3:20.

"Поступило сообщение о возникшем конфликте между мужчинами. Как заявил один из них, в ссоре его ударили и повредили имущество. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - сообщили в ДП Туркестанской области.

Проводится досудебное расследование по статьям "Хулиганство" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

В качестве вещественного доказательства изъяты видеозаписи.