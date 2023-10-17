Депутата с особой жестокостью избили в Туркестанской области
Сегодня, 17:49
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Сегодня, 17:49Сегодня, 17:49
148Фото: скриншот видео
Депутата из Сарыагашского района Руслана Насырова избила группа мужчин в Туркестанской области. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
В полиции уточнили, что дело было 7 октября в 3:20.
"Поступило сообщение о возникшем конфликте между мужчинами. Как заявил один из них, в ссоре его ударили и повредили имущество. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - сообщили в ДП Туркестанской области.
Проводится досудебное расследование по статьям "Хулиганство" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
В качестве вещественного доказательства изъяты видеозаписи.
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