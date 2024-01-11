В Бишкеке депутат выпрыгнул из окна, чтобы сбежать от следствия

В Кыргызстане депутат Жогорку Кенеша Эмиль Жамгырчиев убежал из здания парламента, выпрыгнув в окно. Видео необычного поступка народного избранника появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

10 января на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсудили итоги работы комиссии по представлению генерального прокурора Курманкула Зулушева о даче согласия на привлечение Эмиля Жамгырчиева к уголовной ответственности.

Сам депутат скрылся, его разыскивают. Накануне состоялось заседание комиссии за закрытыми дверями. После него депутат обещал выступить на пресс-конференции и дать разъяснения. Однако после заседания депутатской комиссии Эмиль Жамгырчиев не вышел к ожидавшим его представителям СМИ. Сообщалось, что он выпрыгнул из окна кабинета депутата Нилуфар Алимжановой на втором этаже и сбежал.

Эмиля Жамгырчиева подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 378 части 1 "Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики" УК КР. Парламент дал согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

На заседании председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Эмиль Жамгырчиев незаконно пересёк границу, встречался с узбекским криминальным авторитетом Салимбаем. Но глава спецслужб обещал, что заключать под стражу Жамгырчиева не будут.