День печати появится в календаре праздников Казахстана

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Новой датой пополнится праздничный календарь в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующие изменения и дополнения в постановление правительства РК от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" подготовлены министерством информации и общественного развития Казахстана. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Так, в перечень праздничных дат в Республике Казахстан внесут:

Национальный день печати – 2 февраля.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что Национальный день печати предлагается праздновать 2 февраля по инициативе министерства информации и общественного развития и поручению заместителя руководителя Администрации президента страны Аиды Балаевой.

Сообщается, что День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан по-прежнему будут праздновать 15 февраля.