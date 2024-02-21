Дело о продаже подростка расследуют в Карагандинской области

Досудебное расследования по факту торговли несовершеннолетним инициировала прокуратура в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Школьник числился в "Цифровой карте семьи" как не посещающий учебное заведение.

"Проверка показала, что ребёнок оставлен в областном перинатальном центре Караганды в 2011 году, будучи новорождённым и в дальнейшем определён в детский дом "Пионерский" Осакаровского района. Прокуратурой установлено, что данные сведения не соответствуют действительности, ребёнок фактически исчез, и его местонахождение не известно. По указанию прокурора Осакаровского района начато досудебное расследование по статье 135 УК РК - "Торговля несовершеннолетними", - сообщили в надзорном ведомстве.