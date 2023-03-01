Давку у автоЦОНа устроили жители Мангистауской области

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Толпу людей у автоЦОНа в Актау сняли на видео. Граждане, пытаясь пробраться в здание центра обслуживания, устроили давку и едва не выломали двери. Инцидент прокомментировали в госкорпорации "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

"Очередь напрямую связана с легализацией автотранспорта. В этой связи хочу сказать автовладельцам, что нет необходимости создавать большие очереди, так как легализация иностранных автомобилей продлится до 1 июля 2023 года", - обратился к гражданам замдиректора НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Мангистауской области Талгат Накишев.

Он отметил, что в первой половине дня специалисты быстро обрабатывают и распределяют документацию, принятую у граждан.

"Из четырёх операторов спецЦОНа трое задействованы в выдаче талонов по услуге легализации. После оформления автовладельцы получают готовые документы через 15-20 минут. Мы делаем всё возможное, чтобы нашим клиентам было удобно получать услуги", - заверил Накишев.

СпецЦОН принимает граждан в будни с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед, в субботу с 9:00 до 14:00. Выдача готовых документов производится до 20:00.