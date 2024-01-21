Дана Нуржигит оставила трогательное послание бывшему мужу после его смерти

Бывшая супруга известного казахстанского телеведущего и медиаменеджера Владимира Рериха — Дана Нуржигит опубликовала трогательный прощальный пост в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Дана Нуржигит поделилась с подписчиками видео с последней встречи Владимира Рериха со своим сыном Алимом в Германии.

"11 марта 1996 года мы познакомились с тобой и в 2000 году создали семью. Прожили вместе 15 лет, у нас родился сын. Произошло недопонимание и я осталась в Казахстане, а ты улетел в Германию. Я чувствую огромное влияние, которое ты оказал на становление меня как личности и профессиональный рост. Благодаря тебе я знаю, как воспитывать детей и заботиться о них, как мать. Ты всегда был для меня примером высокого интеллекта, мудрости, совести и профессионализма. (...) Поездка в Берлин, куда мы отправились в декабре прошлого года, не была плановой. В октябре я почувствовала, что нужно взять с собой ребёнка и лететь к тебе. Кто знал, что будет последняя встреча, Володя! Сейчас ты рядом со своей мамой — Эммой Александровной, моей милой свекровью… Это оказался последний раз, когда твой сын смог увидеть тебя и поздравить с днем рождения... Пусть душа твоя обретёт покои и понимание на небесах!", — написала Дана Нуржигит.