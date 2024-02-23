Cтроительство каких дорог планируют закончить в 2024 году в Казахстане

В 2024 году в Казахстане ожидают сдачи в эксплуатацию 2 091 км новых и обновлённых дорог республиканского значения. Об этом на расширенном заседании коллегии Минтранспорта сообщил вице-министр Сатжан Аблалиев, передаёт BaigeNews.kz.

В стране продолжатся ремонт, строительство и реконструкция 5,3 тысячи километров дорог республиканской сети. В итоге доля трасс в хорошем и удовлетворительном состоянии вырастет до 93 процентов.

"В соответствии с поручением президента основные усилия будут направлены на завершение реконструкции основных коридоров "Астана – Балхаш – Алматы", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск", "Актобе – Кандыагаш" и "Атырау – Астрахань". В целом планируется сдача в эксплуатацию 2 091 км дорог и открытие движения 419 км", - сказал замминистра.

Для развития транспортно-транзитного потенциала и модернизации транспортной инфраструктуры с 2024 по 2030 годы планируется начать поэтапную реализацию новых проектов общей протяженностью 4,7 тысячи километров.

На первом этапе в 2024 году предусмотрено начало работ на проектах "Кызылорда-Жезказган" (участок по Улытауской области), "Актобе-Кызылорда" (участки "Актобе-Улгайсын", "Кызылорда-Саксаульский"), "Караганда-Жезказган" и "Обход Сарыагаша".

На втором этапе - 2024-2026 годы - СМР начнутся на дорогах "Атырау-Доссор", "Астана-Костанай-граница РФ", "Атырау-Уральск" ("Атырау-Индер", "Уральск-Чапаево") и "Обход Туркестана".

Третий этап предусматривает модернизацию оставшихся проектов общей протяженностью 1 434 км после 2026 года.

По отдельным проектам с меньшей интенсивностью движения, учитывая дефицит финансирования, предлагается проведение ремонта с усилением конструкции и возможностью уширения до 4-х полос движения. Это дороги "Павлодар-Успенка" и "Семей-Барнаул".

"Кроме этого необходимо привести в нормативное состояние существующие дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства. Для этого впервые будут привлечены средства ЕАБР на проведение масштабной программы по среднему ремонту с усилением конструкции на протяжённости пяти тысяч километров", - отметил Аблалиев.

По его словам, планируемые работы по среднему ремонту не требуют разработки ПСД, что положительно сказывается на сроках их реализации.