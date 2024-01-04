Чувства безопасности и защищенности населения оценили в Казахстане

Более 70% казахстанцев заявили, что чувствуют себя защищёнными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Институт экономических исследований.

В рамках Общенационального исследования восприятия благополучия городскими и сельскими жителями в регионах Казахстана был проведён опрос. Сначала у казахстанцев узнали, как они чувствуют себя в тёмное время суток. Более 60% опрошенных заявили, что ощущают себя в безопасности, при этом наиболее безопасно себя общущают жители Северо-Казахстанской области и столицы. А больше половины жителей Улытау, Туркестанской, Алматинской, Костанайской областей не разделили чувств большинства.

Следующий аспект, который был изучен в рамках опроса, – это чувство защищённости.

По итогам опроса, более 70% казахстанцев чувствуют себя защищенными.

Примечательно, что среди лидеров снова оказались жители Северо-Казахстанской области. Более 80% людей здесь дали положительную оценку этому чувству.

Наименее защищёнными себя чувствуют жители Абай, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской областей и Шымкента.