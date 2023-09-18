Число рейсов из Астаны и Алматы в Стамбул планируют увеличить

Главный авиаперевозчик Турции заявил о планах по увеличению числа рейсов из Стамбула в Астану и Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

Сообщается, что старшим вице-президент Махмут Яйла и вице-президент авиакомпании "Turkish Airlines" Умит Девели заявили о планах по увеличению числа рейсов по маршрутам Стамбул – Астана и Стамбул – Алматы. Это было озвучено в ходе встречи с главой КГА Талгатом Ластаевым.

Кроме того, представители турецкого авиаперевозчика проинформировали, что подразделение "AnadoluJet" выведут из состава "Turkish Airlines" в качестве отдельного юридического лица, и в марте 2024 года новая авиакомпания запустит рейсы в Казахстан.