Число иностранных студентов в Казахстане снижается

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Иностранных студентов становится всё меньше в Казахстане. Их число снижается третий год подряд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DataHub.

По данным Бюро нацстатистики, в 2022/23 учебном году в вузы РК принято 4749 студентов из зарубежных стран. Это минимальное значение за семь лет. Пик приходился на допандемийный (2019/2020) год — 16 933 человека. То есть в 3,5 раза больше, чем сейчас.

Каждый четвёртый поступивший иностранец учится на гранте. Число его обладателей среди абитуриентов в этом году составило 1057 человек — 22,3 процента от их общего числа. Годом ранее процент был ниже (18,8), да и само количество тоже (966). В 2019/2020 учебном году доля иностранцев на гранте составляла всего 6,5 процента. Доля казахстанцев, поступивших на грант, от общего числа студентов — 35 процентов.

На первом месте по числу прибывших — Узбекистан. В этом учебном году оттуда приняты 1813 человек. Следом идут Пакистан (699), Индия (510) и Россия (431).