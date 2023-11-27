Численность безработной молодёжи уменьшилась на 8,2% в Казахстане

В Казахстане уменьшилось количество безработной молодёжи на 8,2%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

По данным издания, в третьем квартале текущего года в стране насчитывалось 68,5 тыс. безработных молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет — на 8,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом, численность безработных мужчин составила 28,9 тыс. человек, а численность безработных женщин — 39,6 тыс. человек. В городах проживали 44,2 тыс. безработных, в сёлах — 24,3 тыс.

В региональном разрезе наибольшая численность безработной молодёжи пришлась на Алматы: 13 тыс. человек — на 7,7% больше, чем годом ранее. Далее идут Астана (8,6 тыс. человек, минус 1,1%) и Алматинская область (8,5 тыс. человек, плюс 15,7%). Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской (509 человек), а также в Павлодарской и Северо-Казахстанской (по 1,1 тыс. человек) областях. Заметим: в этих регионах в целом сравнительно немного молодых людей, так что показатели ожидаемы.

Наибольший рост численности безработной молодёжи наблюдался в Мангистауской области: сразу в 2,3 раза за год, до 4,5 тыс. человек. Наибольшее сокращение численности было отмечено в Туркестанской области: на 65,1%, до 2,6 тыс. человек.