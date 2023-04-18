  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Чиновников от образования подозревают в хищении 543 млн тенге в Кызылординской области
pixabay.com Сегодня, 09:16
251
Сегодня, 09:16
251
Фото: pixabay.com

Чиновников от образования подозревают в хищении 543 млн тенге в Кызылординской области

Сотрудники Агенства по противодействию коррупции Кызылординской области выявили многомиллионные хищения в сфере образования,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора. 

"Антикоррупционной службой по Кызылординской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя и бухгалтера Жанакорганского районного отдела образования по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн тенге, путём перечисления денежных средств в виде оплаты труда на карт-счета лиц, не являющихся работниками образовательных учреждений", —  говориться в сообщении.

C санкции специализированного следственного суда Кызылорды подозреваемые взяты под стражу. 

В Антикоре также отметили, что в соответствии со статьёй 201 УПК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 УПК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:16
251
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх