Чиновников от образования подозревают в хищении 543 млн тенге в Кызылординской области

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Сотрудники Агенства по противодействию коррупции Кызылординской области выявили многомиллионные хищения в сфере образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Антикоррупционной службой по Кызылординской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя и бухгалтера Жанакорганского районного отдела образования по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн тенге, путём перечисления денежных средств в виде оплаты труда на карт-счета лиц, не являющихся работниками образовательных учреждений", — говориться в сообщении.

C санкции специализированного следственного суда Кызылорды подозреваемые взяты под стражу.

В Антикоре также отметили, что в соответствии со статьёй 201 УПК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 УПК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.