Четыре уголовных дела из-за паводков расследуют в Казахстане

Прокуратура в данный момент изучают причины затопления насёленных пунктов в Казахстане, а также целевое расследование бюджетных средств, выделленных на борьбу со стихией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральной прокуратуры РК.

По поручению президента в 10 областях, где объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, специалисты работают над ликвидацией и минимизацией последствий, недопущением подтопления новых территорий. В аварийно-спасательных работах задействовано более 10 тысячработников МЧС, МВД, акиматов и других служб.

Наиболее сложная ситуация складывается в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайскойи Атырауской областях.

"Органами прокуратуры устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов. В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа", — говорится в сообщении.

Прокуроры начали четыре досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях.

Прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка.

Обеспечено оцепление и патрулирование проблемных участков, охрана имущества граждан.

"В этот непростой период призываем граждан не поддаваться панике, помощь каждой пострадавшей семье будет оказана в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Этот вопрос находится на постоянном контроле органов прокуратуры. Разъясняем, что алгоритм получения компенсаций четко регламентирован специальными Правилами, утвержденными Постановлением Правительства. Местные исполнительные органы уже приступили к выплате единовременной материальной помощи", — сообщили в Генпрокуратуре РК.

Отмечается, что в целом, все уполномоченные государственные органы и органы правопорядка при поддержке волонтеров работают в усиленном режиме. Локализация паводков и восстановительные работы продолжаются.

По всем вопросам правового характера, в том числе в части возмещения ущерба, рекомендуют обращаться органы прокуратуры по месту жительства.