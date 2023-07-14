Четыре года проведёт за решёткой истязавшая детей педагог в Атырау

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении специалиста детского коррекционного центра по факту истязания, причинения физических и психических страданий, систематического нанесения побоев несовершеннолетним, передаёт BaigeNews.kz.

В обязанности К. входило обучение особенных детей навыкам, коррекции поведения. Занятия проводились индивидуально по 45 минут.

"Она, находясь в специальном кабинете детского центра, при проведении индивидуальных занятий с несовершеннолетними причинила физическое и психическое страдание трём детям – К., Б., А., путём систематического нанесения им побоев или иными насильственными действиями. Вина подсудимой К. полностью доказана показаниями законных представителей потерпевших, свидетелей, заключением экспертизы, видеозаписями", - сообщили в суде.

Вину подсудимая признала частично.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учёл отсутствие у К. судимости, наличие на её иждивении малолетнего ребенка.

"Суд признал К. виновной по пунктам 1,2 части 2 статьи 110 УК и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в сумме 6 000 000 тенге", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.