Четыре человека погибли в результате аварии на трассе в ВКО
Сегодня, 10:44
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Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
496Фото: ДП ВКО
В Восточно-Казахстанской области в результате аварии на трассе погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.
Поздним вечером 2 января на восьмом километре автодороги "Усть-Каменогорск – Шемонаиха" в районе села Уварово столкнулись два автомобиля.
"В результате столкновения автомобилей Toyota Corona Premio и Toyota Vista скончались четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 Уголовного кодекса РК. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции ВКО.
В полиции также отметили, что жертвами аварии стали водитель и все пассажиры одного из автомобилей.
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