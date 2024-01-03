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Четыре человека погибли в результате аварии на трассе в ВКО

Сегодня, 10:44
АВТОР
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ДП ВКО Сегодня, 10:44
Сегодня, 10:44
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Фото: ДП ВКО

В Восточно-Казахстанской области в результате аварии на трассе погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.

Поздним вечером 2 января на восьмом километре автодороги "Усть-Каменогорск – Шемонаиха" в районе села Уварово столкнулись два автомобиля. 

"В результате столкновения автомобилей Toyota Corona Premio и Toyota Vista скончались четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 Уголовного кодекса РК. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции ВКО.

В полиции также отметили, что жертвами аварии стали водитель и все пассажиры одного из автомобилей. 

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