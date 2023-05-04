- Четверо астанчан забрались на вышку у океанариума 05:43 153
- Карандаш отскочил в глаз мальчику в детсаду Экибастуза 04:36 312
- В Алматинской области сельчане задыхаются от трупного запаха 03:01 394
- Двух жителей Уральска арестовали по делу о сепаратистских высказываниях в Интернете 02:17 388
- 20-летний рабочий скончался от удара током в Кокшетау 01:48 380
- Главную соперницу Елены Рыбакиной в 2023 году назвали лучшей теннисисткой мира 00:10 459
- Сухостой загорелся возле ЖК в Астане 03.05.2023 438
- Заступившийся за девушку алматинец может лишиться зрения 03.05.2023 699
- Покушение на короля Карла III: возле Букингемского дворца задержали мужчину с патронами 03.05.2023 477
- Зрение восстановили двум подросткам в Астане с помощью 3D технологий 03.05.2023 560
- Назначен глава Национального центра развития здравоохранения 03.05.2023 527
- Снег и град прогнозируют синоптики в Казахстане 03.05.2023 729
- Грузовик насмерть сбил трёхлетнего ребёнка в Талдыкоргане 03.05.2023 600
- "Люди ожидают, что кто-то другой приедет и за них сделает" - глава ФИФА о казахстанском футболе 03.05.2023 498
- Новые нарушения выявили в работе Озенмунайгаза 03.05.2023 666
- Требуют работу вне очереди: в Жанаозене прокомментировали забастовку жителей 03.05.2023 489
- Атака беспилотников: в России заявили о попытке Украины нанести удар по Кремлю 03.05.2023 717
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 532
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 542
- Разговорники казахского раздадут кондукторам в Павлодаре 03.05.2023 511
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 815
- Павлодарца лишили свободы из-за сообщений в WhatsApp 03.05.2023 785
- Курс доллара упал на шесть тенге в Казахстане 03.05.2023 512
- Тело пропавшей девушки обнаружили в Атырау 03.05.2023 665
- Школьники из Казахстана впервые в истории вошли в топ-10 на чемпионате мира по робототехнике 03.05.2023 886
- Назначен замруководителя Аппарата правительства страны 03.05.2023 512
- Количество рейсов из Казахстана в ОАЭ увеличится 03.05.2023 535
- Габидулла Абдрахимов о скандальном видео из Лондона: чем больше ложь, тем больше в неё верят 03.05.2023 941
- СпецЦОНы по всему Казахстану не работают из-за аварии на серверах Госкорпорации 03.05.2023 557
- Дезертировавшего в Казахстан россиянина депортируют на родину 03.05.2023 855
- Изменились требования к экспертам, проводящих антикоррупционную экспертизу НПА 03.05.2023 499
- Приём заявок на ипотеку для молодёжи открыли в Караганде 03.05.2023 547
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 759
- В полиции Актау опровергли информацию о подозреваемом в убийстве троих детей 03.05.2023 589
- В Сербии 14-летний подросток открыл стрельбу в школе, погибли 9 человек 03.05.2023 913
- Глава ФИФА подарил Токаеву именную футболку 03.05.2023 694
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 604
- Исчезающее хобби: железнодорожники создали клуб голубеводов в Актюбинской области 03.05.2023 744
- Казахстан испытывает острый дефицит электроэнергии 03.05.2023 574
- Льготное автокредитование: когда озвучат новые условия программы 03.05.2023 553
- Убийство троих детей в Актау: силовики рассказали новые подробности дела 03.05.2023 1100
- Названы регионы, где живёт меньше всего получателей соцпособий по инвалидности 03.05.2023 538
- ФИФА готова содействовать развитию футбола в Казахстане 03.05.2023 545
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 929
- Люди должны понимать, что законы могут быть незаконными - Джохар Утебеков 03.05.2023 576
- Более 300 тысяч казахстанцев покинули страну за 13 лет - депутат об "утечке мозгов" 03.05.2023 735
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 6311
- "Клеветники и вымогатели" — в мажилисе потребовали закрепить ответственность блогеров законодательно 03.05.2023 678
- Стало известно, сколько будут стоить зарубежные визы для казахстанцев 03.05.2023 531
- Младенческая смертность выросла на 40% в Аркалыке - депутаты просят решить проблемы моногородов 03.05.2023 558
- Видео с "избиением" осуждённого в ВКО прокомментировала администрация колонии 03.05.2023 614
- Правила присвоения статуса кандаса хотят изменить в Казахстане 03.05.2023 564
- В Казахстане нужно провести кадровую чистку судей – юрист 03.05.2023 3017
- Число ДТП с участием электросамокатов возросло в Казахстане 03.05.2023 573
- Казахстан экспортирует автомобили в Таджикистан - Жумангарин о товарообороте между странами 03.05.2023 590
- Сколько этнических казахов вернулось в Казахстан с начала 2023 года 03.05.2023 654
- Можно ли выходить на улицу, находясь под домашним арестом? 03.05.2023 604
- Более 15 млрд тенге выделят на жилищное кредитование для женщин в этом году 03.05.2023 594
- Запущен новый регулярный авиарейс между Усть-Каменогорском и Алматы 03.05.2023 670
- Александр Бублик прошёл в 1/8 турнира во Франции 03.05.2023 608
- Из-за проблем с водой жители села в Акмолинской области просят объявить режим ЧС 03.05.2023 606
- Исследователей обвинили в буллинге роботов во время обучения игре в футбол 03.05.2023 625
- Всемирный банк: ИИ изменит около четверти рабочих мест за пять лет 03.05.2023 585
- Серена Уильямс объявила о беременности 03.05.2023 663
- Пятый ребенок с ДЦП получил экзоскелет от фонда "Қазақстан халқына" 03.05.2023 660
- Мойщик окон сорвался и погиб в Астане 03.05.2023 1283
- 48 детей воспитывает семейная пара из Костанайской области 03.05.2023 926
- Застрявшего на островке реки мужчину эвакуировали спасатели области Абай 03.05.2023 642
- Неслышащие танцоры из СКО победили в международном конкурсе в Дубае 03.05.2023 1286
- Лесной пожар в Костанайской области: начался суд над экс-главой лесхоза 03.05.2023 890
- Студент и школьница погибли при невыясненных обстоятельствах в ВКО 02.05.2023 1653
- 500 километров за 5 дней: военнослужащий Казахстана планирует установить рекорд 02.05.2023 728
- В Экибастузе начали ремонт и замену теплосетей 02.05.2023 953
- Скончался российский модельер Валентин Юдашкин. Его похоронят 6 мая 02.05.2023 1202
- "Астана" объявила состав на Джиро д’Италия-2023 02.05.2023 981
- Водитель без прав управлял частным автобусом в Актобе 02.05.2023 774
- Судебные исполнители могут налагать и снимать аресты на автомобили онлайн 02.05.2023 677
- Адвокат Джохар Утебеков рассказал о первом выигранном деле в Конституционном суде 02.05.2023 498
- Государству вернули более 356 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель в Мангистау 02.05.2023 677
- В правительстве ищут новые механизмы домоуправления после критики Токаева 02.05.2023 757
Четверо астанчан забрались на вышку у океанариума
Тягу к высокому вновь продемонстрировали астаначане. На башню у развлекательного цента Ailand накануне забрались несколько человек. Кадры покорения очередной вершины в несколько десятков метров запечатлели очевидцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
Пользователи пишут, что это были девочки, они так играли.
Тем временем столичные полицейские провели проверку и выяснили, что конструкцию оседлали четверо подростков. Но обращений не поступало, а потому искать и наказывать нарушителей спокойствия акрофобов, не будут.
"В ходе изучения камер видеонаблюдения установлено, что четверо подростков залезли на вышку Ailand и через 15 минут спустились. Пострадавших нет. Департамент полиции г.Астаны предупреждает родителей контролировать местонахождение и поведение несовершеннолетних детей вне дома", - сообщили в ДП Астаны.
-
Trend news
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 543
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 816
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 760
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 605
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 931
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 6312
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 1817
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 1132
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 1251
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 1374
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 1296
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 1154
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 3923
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 1123
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 1337
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 10457
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 1365
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 1234
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 1435
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 1263
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 1848
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 3269
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 1904
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 1339
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 1784
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 1693
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 2865
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 2227
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 1685
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 6663
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 2968
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 1831
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 1610
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 30036
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 2678
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 2009
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 2272
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 6469
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 2327
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 1923
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 1887
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 2101
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 2077
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 3599
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2112
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 2100
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 3334
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 1955
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 2162
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 3680
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 7325
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 55519
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 2441
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 3975
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 6812
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 2342
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 2524
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 2508
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 2311
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 2830
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 4206
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 7534
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 3472
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 2960
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 3253
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 3065
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 6214
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 3930
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 3599
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 4058
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 6659
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 39384
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 4086
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 3948
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 3860
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 11821
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 4430
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 4402
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 4463
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 4042
-
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 533
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 1817
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 1106
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 1352
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 1620
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2148
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2007
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 2434
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 2830
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 2490
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2630
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2801
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 2892
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 2815
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 2846
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3063
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 3296
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3298
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 4411
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 3958
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 4161
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 4083
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 4879
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4141
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 3834
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4125
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 6948
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 4416
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4242
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 3929
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 4345
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3837
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 3857
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4238
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 4596
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4077
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4077
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4264
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 3860
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 4899
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 3852
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4290
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4768
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 4252
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 3867
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 4380
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 4358
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4139
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 4313
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4658
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 4962
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 4719
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4107
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 4718
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 4308
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 4925
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 4387
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 4231
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 4183
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 4328
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4753
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 4945
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 4070
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3732
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 4966
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 4190
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 4270
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 4851
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 6117
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 5088
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 4350
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 4093
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 4133
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 4125
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 4092
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 4226
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 4340
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 4107
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 3839
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 4291