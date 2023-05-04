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astanatv.kz Сегодня, 05:43
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Сегодня, 05:43
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Фото: astanatv.kz

Четверо астанчан забрались на вышку у океанариума

Тягу к высокому вновь продемонстрировали астаначане. На башню у развлекательного цента Ailand накануне забрались несколько человек. Кадры покорения очередной вершины в несколько десятков метров запечатлели очевидцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Пользователи пишут, что это были девочки, они так играли.

Тем временем столичные полицейские провели проверку и выяснили, что конструкцию оседлали четверо подростков. Но обращений не поступало, а потому искать и наказывать нарушителей спокойствия акрофобов, не будут.  

"В ходе изучения камер видеонаблюдения установлено, что четверо подростков залезли на вышку Ailand и через 15 минут спустились. Пострадавших нет. Департамент полиции г.Астаны предупреждает родителей контролировать местонахождение и поведение несовершеннолетних детей вне дома", - сообщили в ДП Астаны.

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Сегодня, 05:43
157
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