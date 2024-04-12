Черный ягненок родился у пары белых овец в зоопарке

В Московском зоопарке появился на свет ягненок породы Уэссан. Об этом сообщил Telegram-канале зоосада, передает BaigeNews.kz.

Ягненок родился весом в 2 килограмма.

"Уже известен пол — это девочка. Малышка появилась на свет в черном окрасе, хотя и мама, и папа белого. Дело в том, что бабушка девочки черного окраса. Сами роды протекали по максимально естественному сценарию. Помощь зоологов понадобилась лишь при перерезании пуповины, все остальное мама сделала сама. Копытные сразу после рождения вскакивают на ноги, а через пару часов уже могут прыгать и бегать. Так и произошло с новорожденным", — рассказали в зоопарке.