Чемпионов мира из Казахстана не допустили на ЧМ-2023 по мини-футболу

Организаторы чемпионата мира-2023 по мини-футболу в Рас-эль-Хайме (Объединенные Арабские Эмираты) решили не допускать на турнир участников ЧМ-2023 по сокка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Такое решение, которое касается всех сборных, приняли организаторы за некоторое время до турнира.

По новым правилам Всемирной федерации мини-футбола (WMF), на ЧМ-2023 по мини-футболу не могут выступать игроки, участвовавшие в чемпионате мира 2023 по сокка в немецком Эссене, где сборная Казахстана завоевала золотые медали, победив в финале по буллитам Украину.

Таким образом, действующие чемпионы мира по сокка из Казахстана не помогут отечественной команде на мировом первенстве по мини-футболу. ЧМ-2023 по мини-футболу проводится с 26 октября по 4 ноября.

Сокка — разновидность мини-футбола, которая отличается количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.