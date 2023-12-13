Чемпионат Турции по футболу приостановлен после избиения судьи

Президент турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа и еще два человека арестованы в рамках расследования нападения на судью матча турецкой Суперлиги, сообщил глава минюста Турции Йылмаз Тунч. Ранее все матчи чемпионата Турции по футболу были приостановлены на неопределенный срок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Инцидент произошел в понедельник вечером во время матча между "Анкарагюджю" и "Ризеспором", который проходил в турецкой столице и завершился вничью 1:1. Хозяева поля вели в счете на протяжении всей игры и пропустили мяч лишь на 97-й минуте. В первом тайме судья не засчитал гол игрока "Анкарагюджю" Али Соу, а во втором удалил его с поля.

Сразу после финального свистка президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа выбежал на поле и ударил по лицу главного арбитра Халила Умута Мелера. Мелер упал на газон, после чего футболисты и персонал столичного клуба начали избивать его ногами.

Рефери был доставлен в больницу с травмами, в том числе небольшим переломом. Кодже также понадобилась медицинская помощь. Он будет заключен под стражу после прохождения лечения, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, другие участники драки арестованы и ответят по закону.

Сам Коджа заявил, что инцидент произошел "из-за неправильных решений судьи и провокационного поведения". По его словам, он хотел "плюнуть арбитру в лицо", но нанес "пощечину".

"Матчи во всех лигах отложены на неопределенный срок. Это нападение – позор для всего турецкого футбола", – заявил президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Мехмет Бюкекши.

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал происшествие абсолютно неприемлемым и заявил, что насилию не должно быть место ни в спорте, ни в обществе.

"Чтобы наслаждаться игрой, судьи, игроки, болельщики и персонал должны быть в безопасности, защищены, и я призываю соответствующие власти обеспечить строгое соблюдение этого правила на всех уровнях", – сказал Инфантино.

37-летний Халил Умут Мелер – один из самых востребованных турецких арбитров. Он также входит в число наиболее известных судей в реестре UEFA и часто приглашается судить международные матчи под эгидой FIFA.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что шокирован тем, что произошло, и желает Мелеру скорейшего выздоровления.

"Спорт означает мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не позволим насилию пролезть в турецкий спорт", – заявил Эрдоган.

Клуб "Анкарагюджю" выпустил заявление, в котором выразил сожаление по поводу действий своего президента.

"Мы опечалены инцидентом. Мы приносим извинения турецким футбольным болельщикам и всему спортивному сообществу за то, что произошло после матча на стадионе", – говорится в заявлении. Клуб "Ризеспор" также выразил поддержку арбитру Мелеру: "Мы передаем наши добрые пожелания всему судейскому сообществу, особенно судье матча Халилу Умуту Мелеру, скорейшего ему выздоровления".

"Футбольные матчи – это не война, в них не должно быть смертельного конца. Не могут все команды одновременно стать чемпионами. Мы все должны это понять. Мы призываем каждого нести свою часть ответственности", – сказал глава Турецкой футбольной федерации Мехмет Бюкекши.

Он обещает, что менеджеры "Анкарагюджю" и сам клуб понесут суровое наказание.

По мнению TFF, для столь "бесчеловечного и подлого нападения" давно создавались предпосылки.