Чемпион мира среди баянистов раскритиковал отношение к баяну в Казахстане

Баянист Олжас Нурланов родом из Павлодара, но уже много лет живет в Москве и большую часть времени проводит в гастролях по разным странам. Игре на баяне он учился у своего отца, а сейчас Олжас лауреат международных конкурсов, первый в истории Казахстана обладатель титула "Чемпион мира" международного конкурса баянистов "Кубок мира". Павлодарец окончил Гнесинку, солирует в Государственном академическом русском народном ансамбле "Россия" им. Зыкиной и преподает на кафедре "Оркестровые народные инструменты" Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова в Москве. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz музыкант рассказал, почему он решил продолжить карьеру в другой стране, и какое развитие получает баянное искусство в Казахстане.

- Как вы стали воспринимать музыкальный мир после учебы в академии музыки имени Гнесиных?

- Это мировой уровень. Что можно сказать про учебное заведение, где кафедра считается практически лучшей школой мира. У меня детская школа баяна в Казахстане была сильная, учился у своего отца Алимкулова Мейрмана Нурлановича, потом в колледже учился у Султанова Дамира Рафхатовича. В Москве это оценили, сказали, что уровень очень высокий. Меня знали в Москве давно и приглашали туда. В основном все от человека зависит. Гнесинка – это место силы.

- Баян дал вам путевку в жизнь? Насколько она поменялась после победы на Кубке Мира?

- Я и до Кубка мира гастролировал, участвовал в конкурсах, концертах. Да, именно после Кубка мира такое происходит, слава приходит. Но и особо такой большой славы, звёздной болезни я за собой не замечаю, не чувствую, я просто делаю свое дело.

- Сейчас баян какая часть вашей жизни? На праздниках, концертах, друзья просят выступить?

- Есть академическое направление, которым я занимаюсь. Это достаточно серьезные, большие концерты. Это другой уровень. Я в Казахстане родился, жил. Я понимаю, что такое концерты, праздники и тои. Всем этим я занимался когда-то. Сейчас я делаю совершенно другие вещи. Если бы я остался в Казахстане, то смог бы или нет выжить без этого - не знаю. Заниматься только сольной исполнительской карьерой очень сложно в Казахстане. Еще вопрос такой интересный – какую часть жизни баян занимает? Это и есть моя жизнь. Это моя профессия. У каждого есть своя работа, которой человек занимается всю жизнь. Кто-то, конечно, относится к баяну, как к хобби. Но если я гастролирую, занимаюсь этим профессионально, то это уже совершенно другое.

- Что вас раздражает в отношении окружающих к вашей профессии?

- Особо меня ничего не раздражает, я понимаю, что есть люди, которые не совсем понимают смысл моей профессии. Я точно такой же артист, как все. Просто у меня своя направленность. У людей может вызвать интерес, а зачем я этим занимаюсь. Это же как-то несерьезно. Но на самом деле этот инструмент сейчас на том же академическом уровне, как остальные инструменты. Поэтому я считаю это занятие академическим искусством. Меня воспитывали артистом, и я стараюсь им быть. Кто считает это несерьезным, пусть придет на мой концерт и посмотрит. Пытаюсь объяснять это людям, которые этого не понимают. И весьма печально, что такие есть среди высокопоставленных чинов, которые вообще не считают это искусством. Их позиция: да что там, кнопочки нажимать на тоях. У нас очень много таких. Именно поэтому баян у нас никак не продвигается.

- Только баян или таких инструментов много?

- Много таких инструментов. Я понимаю, что нашим баянистам приходится изворачиваться, придумывать что-то новое. Нужно отдать должное, ребятам, которые не стоят на месте, стараются. Но на одних стараниях далеко не уйдешь. Допустим, международный фестиваль, который у нас проходил, "Казахстан Баян-фест", который собирал кучу профессионалов со всего мира, был праздником профессионализма, музыки. Его вычеркнули, и его нет уже порядка 10 лет. Не оказывают поддержки для его проведения. Это культурная составляющая страны, в первую очередь. Помимо этого существуют другие международные конкурсы, раньше их проводили, а сейчас их нет.

- Развития получается по вашему мнению вообще нет?

- Надо отметить старания наших ребят. В этом году я был на Кубке мира, как приглашенный артист. Суть в том, что конкурс Чайковского знают все, а Кубок мира никто не знает, потому что баян не очень поддерживается в стране. Кубок мира - это конкурс, где состязаются музыканты со всего мира и это один из самых сложных конкурсов в мире. Я играл в этом году там сольный концерт, так как был победителем Кубка мира в 2021 году. Казахстан уже третий год подряд представляется на этом конкурсе. Это огромное достижение, учитывая, как крайне редко наши казахстанские исполнители, баянисты, куда-то выезжают. Потому никакой поддержки нет. Сейчас молодой паренек, Танбол Ерлик, приехал в Казахстан, в Астану прилетел. И что ему делать, кредиты, наверное, выплачивать, потому что он за свой счет полетел, ему никакой поддержки не дали. Они, наверное, даже и не знают, что он поехал. Человек едет на мировой конкурс представлять страну. После этого был второй конкурс в Италии, где он вошел в тройку лучших. В прошлом году был еще один, Ельжан Жетпис. Он в этом году не смог, но я думаю у него все получится в следующий раз. Ребята стараются ездить, представлять страну исключительно за свой счет. Не говоря уже о том, что никаких поощрений, даже поздравлений от государства мы, музыканты не получаем.

- У вас гражданство также казахстанское, часто родной Павлодар посещаете?

- Я живу в Москве давно, у меня гражданство Казахстана. В Павлодаре не был полтора года, и то я приезжал тогда на пару дней, по случаю смерти дедушки. Времени нет. Откровенно говоря, это очень дорого. В Казахстан лететь сейчас невероятно дорого, ехать тоже дорого, я не миллионер. Да и времени нет, у меня две работы, учеба, гастроли. Плюс я бы с удовольствием вписал в график своих гастролей концерты в Казахстане. Но проблема в том, что меня никто не приглашает.

- Насколько график гастролей плотный?

- В России очень много гастролирую, в Германии был, вот в сентябре был в Боснии, Сербии, Италии. Сейчас опять в Германии. У меня следом концерты в Омске, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Красноярске.

- Публика сильно отличается в разных странах?

- Никого не хочу ни в чем обвинять, но везде разные люди, это 100 процентов. К примеру, в Казахстане я сталкивался с тем, что некоторые люди не научены, как вести себя на академическом концерте. Не то, что он плохой человек, он просто не научен. Он не знает, что на академическом концерте нельзя по телефону разговаривать, нельзя просто посреди концерта встать и уйти. Я говорю это слишком категорично, про некоторые отдельные случаи, потому что я это помню. Везде такое бывает и в России с этим сталкивался.

- Академическая музыка вам приносит хороший доход?

- Я не миллионер, но и не жалуюсь. Мне хватает. Я живу не один, у меня есть семья, доход в основном я один приношу и мне хватает на себя, на семью. Не скажу, что я могу за такой доход пойти машину купить или квартиру. В Москве квартира стоит невероятно огромных денег. Но растут цены, растем и мы. Сколько я зарабатывал 2 года назад и сколько сейчас, это две разные вещи. Просто тут важно не останавливаться.

Фото предоставлено Олжасом Нурлановым.