Человек труда: Хайрулла Тамабаев - водитель "Астана-РЭК"

Безопасность на дороге – один из приоритетов в современном обществе. От ответственности и опыта тех, кто находится за рулём, зависят жизни многих людей. Водитель "Астана-РЭК" Хайрулла Тамабаев за "баранкой" уже 28 лет. За это время он стал одним из лучших в своём деле. В интервью BaigeNews.kz мужчина рассказал о профессиональном пути, сложностях и плюсах работы в крупной компании.

Хайрулла Тамабаев был принят на работу водителем первого класса Службы линий электропередач АО "Астана-РЭК". За долгие годы он не менял место работы, оставаясь верным столичной электросетевой компании. Профессиональные качества и опыт позволили мужчине получить четвёртый разряд. Сейчас он - водитель службы испытаний и диагностики "Астана-РЭК".

За почти три десятилетия Хайрулла Тамабаев зарекомендовал себя как трудолюбивый, добросовестный, исполнительный и ответственный работник. Он награждён благодарственным письмом руководства АО "Астана - РЭК" по результатам "ЭКСПО-2017", благодарственным письмом от акима столицы, медалью "ГОЭЛРО жоспарына 100 жыл", медалью МЭ РК "Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін", почетной грамотой АО "Астана -РЭК".

Хайрулла Тамабаев придерживается в работе, в первую очередь, принципов безопасности. Он считает, что водителю требуется выдержка, выносливость. Труд водителя – это очень ответственно, признается мужчина и добавляет, что важно быть внимательным и при этом уметь быстро реагировать на неожиданные ситуации.

Специалисты проводят диагностику оборудования, кабелей. Водитель-электромонтёр службы испытаний и диагностики обязан владеть базовыми знаниями по работе с профессиональным оборудованием.

"Мы ищем места повреждений кабеля, трансформаторы испытываем. Оборудование с каждым годом приходит всё современнее. Мы проходим обучение, сдаём экзамены по технике безопасности", - рассказал Хайрулла Тамабаев.

Фото из личного архива Хайрулы Тамабаева

Специалист отметил профессионализм коллектива "Астана-РЭК".